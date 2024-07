Forza Italia BAT: “Tupputi agisce a titolo personale. Lui non determina nulla in Forza Italia senza condivisione”

BARLETTA - «Ci dispiace per i Signori Maria Rosaria Capodivento e Cosimo Damiano Muoio, ma Forza Italia a Trinitapoli non fa parte dell’Amministrazione del Sindaco Francesco di Feo. Dunque, loro non rappresentano il nostro movimento in seno all’Ente casalino. (Leggi)

Nulla di personale, ci mancherebbe, ma abbiamo deciso che il nostro movimento non avrebbe partecipato alla competizione elettorale in un contesto poco chiaro. Non abbiamo cambiato idea e certo non lo faremo perché Tupputi si muove politicamente come un elefante in una stanza di cristalli. Già costui in campagna elettorale si è attivato, unilateralmente, per sponsorizzare un candidato definito “impresentabile” dalla Commissione Antimafia, così ledendo l’immagine del nostro Commissario regionale On. Mauro D’Attis, che di tale Commissione è Vice Presidente nazionale, e non rispettando la linea stabilita dal Coordinamento Provinciale. Adesso si è addirittura superato, passando dal sostegno a candidati del già Sindaco Emanuele Losapio ad annunciare - senza averne titolo - l’ingresso di due eletti nella lista del Sindaco Francesco di Feo.

Ecco, forse Tupputi ignora che Forza Italia è un partito che ha fatto della credibilità la sua forza, anche con scelte finalizzate a dimostrare che non è subalterna a nessun alleato. Adesso, auspico, a nome di tutto il Coordinamento Provinciale, che ha votato un documento che verrà inviato al Segretario Nazionale Antonio Tajani ed al Collegio dei Probiviri, che l’abbia compreso e la smetta di richiamare incautamente la linea nazionale, perché lui vorrebbe che il nostro partito si aprisse al suo cinismo e non al civismo!

Con l’occasione si comunica che il nuovo segretario cittadino è il Sig. Angelo Pappalettera, che verrà coadiuvato dai componenti del Coordinamento provinciale Andrea Minervino, Giacomo Triglione e Stefano Montuori, oltre a tutti gli amici che riusciranno a coinvolgere nella bella pagina politica che si apprestano a scrivere.»

Avv. MARCELLO LANOTTE (Segretario Provinciale Forza Italia)