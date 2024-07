Gli assessori Muoio e Capodivento aderiscono a Forza Italia. Tupputi: “L’appeal crescente del partito riesce ad intercettare il mondo del civismo”

TRINITAPOLI - Due esponenti della giunta del sindaco di Trinitapoli, Francesco di Feo, hanno aderito a Forza Italia. Si tratta di Cosimo Damiano Muoio (vicesindaco, lavori pubblici, urbanistica, manutenzione, patrimonio ed Erp) e di Maria Rosaria Capodivento (pubblica istruzione, turismo, politiche giovanili, politiche comunitarie, pari opportunità e accesso ai servizi pubblici).

A darne comunicazione è il consigliere regionale di Forza Italia, Giuseppe Tupputi, il quale esprime tutta la sua soddisfazione per l’adesione al partito azzurro di due amministratori comunali di Trinitapoli, dall’ampio consenso elettorale raccolto alle amministrative del giugno scorso, che “confermano - dichiara - l’appeal crescente di Forza Italia, in grado di intercettare il mondo del civismo”. “Un’intuizione - conclude Tupputi - di cui il commissario regionale, l’on. Mauro D’Attis, ed il vice vicario, il sen. Dario Damiani, sono fedeli interpreti. E i risultati arrivano.”

“Ringraziamo il consigliere regionale Giuseppe Tupputi - dichiarano i neo azzurri Muoio e Capodivento - per aver voluto dare attenzione e creare un ponte di collegamento con il civismo della provincia BAT all’interno di un grande movimento come Forza Italia. Siamo certi - concludono - che da oggi potremo arricchire la proposta politica e programmatica per i nostri concittadini e avere degli interlocutori del nostro territorio sensibili alle istanze della comunità.”

GAETANO SAMELE