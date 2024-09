“Una maggioranza coesa che opera per l’interesse generale”, ma che viola il nostro diritto d’autore

MARGHERITA DI SAVOIA - «Settembre è tempo di bilanci e di nuovi propositi: di conseguenza anche questa maggioranza è impegnata serenamente a valutare, specie con riferimento all’Estate Margheritana, l’efficacia dell’azione amministrativa sulla scorta dei tanti riscontri positivi e delle immancabili critiche che, se serie e costruttive, costituiscono prezioso elemento da tenere nella giusta considerazione.

A dispetto di alcune ripetitive e sterili esternazioni diffuse su Facebook, all’avviso di molti siamo reduci da una Estate Margheritana che - anche se per diversi aspetti migliorabile - ha incontrato l’apprezzamento generale soprattutto da parte dei nostri ospiti forestieri, evidentemente scevri da ogni condizionamento di natura politica e personale.

Ma per gli eminenti e abitudinari critici in servizio permanente effettivo della nostra amministrazione ciò rappresenta un dettaglio insignificante: a loro interessa, solo ed esclusivamente, rappresentare una realtà immaginaria che vede un Sindaco despota attorniato da personalità incolori e timorose di contraddire il loro burbero capo. Una simile rappresentazione della realtà - falsa, fantasiosa e soprattutto di una banalità disarmante - non può che scaturire dalla mente di chi, accecato dal rancore personale e da una significativa dose di frustrazione, si ostina a fare una politica basata sulla evidente e patetica necessità di crearsi un nemico e cercare costantemente di abbatterlo, servendosi dell’arma mediocre della denigrazione.

Ciò che sfugge alla comprensione di qualche nostro oppositore è che c’è una maggioranza che discute, anche animatamente, su questioni di INTERESSE GENERALE. C’è una maggioranza che sviluppa un confronto costante, serio e leale partendo da tre peculiarità:

• Il rispetto dei ruoli, dei compiti e delle prerogative attribuite ed accettate da ogni consigliere di maggioranza alla luce del sole;

• La discussione interna rimane tale e la maggioranza si esprime con comunicati condivisi e soprattutto attraverso la propria attività ed i propri atti;

• In tutta evidenza questa maggioranza si è creata attorno ad una forte leadership quale indiscusso collante e valore aggiunto in termini di competenza, esperienza e consenso.

Alla luce di quanto detto qualcuno dovrà rassegnarsi all’evidenza dei fatti: raramente c’è stata una maggioranza più coesa a portare avanti il programma di governo così largamente condiviso dai cittadini nell’ultima campagna elettorale.

Pertanto invitiamo parte della minoranza ad accettare di buon grado il fatto che la maggioranza è composta da 12 persone che non hanno altro desiderio che concorrere, ciascuno secondo le proprie possibilità, alla realizzazione di un programma amministrativo impegnativo, non avendo altre ambizioni e soprattutto non avendo (grazie a Dio) altre necessità.

Che poi, diciamocela tutta, quand’anche per pura ipotesi qualche consigliere dovesse avere la tentazione di mettere in discussione la sua fedeltà alla maggioranza (e non è così) basterebbe, quale disarmante deterrente, la pochezza delle argomentazioni addotte da parte di taluni consiglieri di minoranza e commentatori seriali di Facebook a dissuaderlo da tale insano proposito. Perché, casomai qualcuno non se ne sia ancora reso conto, certe iniziative pretestuose e vacue finiscono inevitabilmente per tramutarsi in un boomerang.»

Comunicato Stampa Consiglieri di maggioranza

---

NOTA DELLA REDAZIONE

Oggi, gli undici consiglieri comunali di maggioranza hanno cercato di mostrare coesione politica all’interno dell’amministrazione, diffondendo il loro messaggio alle redazioni giornalistiche locali. Tuttavia, nel farlo, hanno commesso un grave errore nei confronti della nostra testata giornalistica: hanno divulgato illegittimamente una nostra fotografia, alterandola significativamente attraverso il taglio di parti importanti. Questa modifica ha eliminato la presenza di altre persone ed il logo del nostro giornale, che detiene in esclusiva i diritti sull’immagine.

Questo comportamento rappresenta una grave violazione del diritto d’autore, come stabilito dalle normative vigenti sulla protezione della proprietà intellettuale. La riproduzione non autorizzata, la manipolazione e la distribuzione impropria di materiale protetto sono atti che ledono i diritti legali ed economici dell’autore. Inoltre, la diffusione non autorizzata di materiale appartenente ad una testata giornalistica verso altre testate amplifica la gravità dell’infrazione, danneggiando ulteriormente la reputazione e l’immagine professionale del nostro giornale.

A seguito della nostra sollecitazione, il delegato dei consiglieri che aveva diffuso la foto incriminata ha inviato una seconda e-mail a tutte le testate, avvisando che la fotografia era di proprietà del Corriere dell’Ofanto e che, se utilizzata, doveva essere citata la fonte. Purtroppo, al momento della stesura di questa nota, nessuna delle testate che ha utilizzato la foto sul web o sui propri canali social ha rettificato, aggiungendo la dovuta menzione.

La sleale ed illegittima azione dei consiglieri di maggioranza non solo offende la nostra dignità professionale, ma viola anche le leggi che tutelano i diritti d’autore. Per queste ragioni, abbiamo dato mandato al nostro legale di intraprendere tutte le azioni necessarie per tutelare l’immagine del giornale e rivendicare legittimamente i nostri diritti violati.

Redazione CorriereOfanto.it