A Trinitapoli nasce il circolo di Gioventù Nazionale: Giacomo Marrone eletto segretario

TRINITAPOLI - Dopo il recente congresso di Fratelli d’Italia che ha rinnovato il direttivo locale, nasce ufficialmente anche a Trinitapoli il circolo di Gioventù Nazionale, movimento giovanile del partito guidato da Giorgia Meloni.

A seguito della prima fase di tesseramento, i giovani aderenti hanno eletto all’unanimità Giacomo Marrone come segretario cittadino. Un nome non nuovo alla scena politica locale: Marrone, nonostante la giovane età, è già stato candidato alle ultime elezioni amministrative nella lista di centrodestra guidata da Emanuele Losapio, dirigente di FdI, risultando tra i più votati.

“Sono contento per questa nomina - dichiara Marrone -. Da tempo collaboro con il gruppo di Fratelli d’Italia e con la dirigenza locale per costruire un progetto politico dinamico, attento alle esigenze dei ragazzi. Il nostro movimento affronterà temi che riguardano il contesto nazionale, ma anche quello regionale e provinciale. Sono già in contatto con diversi rappresentanti di Gioventù Nazionale della provincia BAT”.

L'obiettivo del neonato circolo, spiega il segretario, è quello di dare spazio e voce ai giovani, coinvolgendoli in maniera concreta nella vita politica cittadina: “Viviamo in una realtà in cui è difficile per i giovani trovare un ruolo attivo. Noi vogliamo conquistarci questo spazio con la forza delle idee e con la determinazione. Non saremo semplici numeri da campagna elettorale”.

Con l’attivazione del circolo di Gioventù Nazionale, Fratelli d’Italia rafforza ulteriormente la propria presenza nel territorio, puntando su una nuova generazione di militanti e dirigenti.

GAETANO DALOISO