Frisani nuovo segretario cittadino di Fratelli d’Italia: giovani, formazione e unità per costruire il futuro del centrodestra locale

SAN FERDINANDO DI PUGLIA - Si è tenuto sabato 5 luglio, nella Sala “Di Pillo” del Centro culturale polivalente in Piazza della Costituzione, il congresso cittadino di Fratelli d’Italia, appuntamento di rilievo per la vita politica locale e tappa significativa nel percorso di radicamento territoriale del partito guidato, a livello nazionale, da Giorgia Meloni. L’assemblea ha visto la proclamazione di Enrico Maria Frisani come nuovo segretario cittadino.

L’incontro, inizialmente previsto come un confronto tra Frisani e Giuseppe Arcangelo Dipaola, si è svolto in un clima unitario a seguito della scelta di quest’ultimo di non formalizzare la propria candidatura. Una decisione che, in molti, hanno letto come gesto di responsabilità politica, volto a salvaguardare la coesione interna del partito in una fase strategica per il centrodestra cittadino.

A conferire ulteriore valore all’appuntamento, la presenza dell’europarlamentare e coordinatore provinciale BAT di Fratelli d’Italia, Francesco Ventola, e della consigliera regionale Tonia Spina, che hanno manifestato pieno sostegno alla nuova segreteria e alla prospettiva di rilancio dell’azione politica sul territorio.

«Ringrazio chi mi ha dato fiducia e mi ha sostenuto in questo percorso - ha dichiarato Frisani nel suo primo intervento da segretario -. È per me un grande onore assumere questo incarico, che intendo svolgere con responsabilità, passione e spirito di servizio. San Ferdinando di Puglia ha bisogno di una destra credibile, radicata e propositiva».

Tra le prime linee programmatiche annunciate, il neo segretario ha indicato la riorganizzazione del partito, l’ampliamento della base dei tesserati e, soprattutto, l’apertura di una nuova sede cittadina: un luogo di partecipazione attiva, dialogo con la comunità e coinvolgimento delle giovani generazioni. «Vogliamo avvicinare i giovani alla politica attiva - ha aggiunto Frisani - e costruire percorsi di formazione che valorizzino nuove competenze e preparino una futura classe dirigente locale, all’altezza delle sfide che ci attendono».

Il congresso ha rappresentato anche l’occasione per tracciare una riflessione sulla recente tornata elettorale amministrativa e sulle prospettive del centrodestra locale. Frisani ha ribadito l’importanza dell’unità come premessa per ogni progetto politico efficace: «Un volto giovane può contribuire a riunificare il campo del centrodestra, anche a livello locale. L’unità è fondamentale per affrontare con forza e visione condivisa le prossime sfide politiche. Dobbiamo far sì che anche a livello cittadino si riproponga l’alleanza di governo che guida l’Italia».

Ampia attenzione è stata dedicata anche all’attività ordinaria del partito e al ruolo di opposizione in Consiglio comunale. Frisani ha annunciato una collaborazione costante con il capogruppo Nello Masciulli, per garantire una vigilanza puntuale, ferma ma costruttiva, sull’operato della maggioranza.

Infine, un’apertura decisa al mondo del sociale: in sinergia con la consigliera regionale Tonia Spina, Frisani ha annunciato l’avvio di progetti dedicati a tematiche come autismo e disabilità, con l’obiettivo di promuovere consapevolezza e inclusione. «Abbiamo già in fase avanzata alcuni progetti di sensibilizzazione che intendiamo realizzare nei prossimi mesi, perché una comunità cresce solo se è capace di includere e prendersi cura delle fragilità».

Con una leadership giovane, determinata e radicata nel territorio, Frisani si propone di guidare Fratelli d’Italia a San Ferdinando di Puglia all’insegna del rinnovamento, dell’impegno civico e della partecipazione diffusa: «I giovani non sono solo il futuro, sono anche il presente. Ed è da qui che ripartiamo».

Redazione CorriereOfanto.it