Trinitapoli, inaugurata la nuova sede di Forza Italia. Musciolà: “Una politica viva, concreta e aperta”

TRINITAPOLI - Una serata all’insegna dell’entusiasmo, del coinvolgimento e della volontà di costruire un progetto politico radicato nel territorio. In questo clima positivo e partecipato, si è tenuta ieri sera l’inaugurazione della nuova sede di Forza Italia a Trinitapoli, alla presenza di rappresentanti istituzionali, dirigenti di partito e delegazioni provenienti da numerosi comuni della provincia. (Video Amica9 TV - Video Telesveva - Foto)

Ad aprire l’evento è stato il segretario cittadino Vito Musciolà, che ha espresso “orgoglio e soddisfazione” per un’iniziativa vissuta come segnale concreto di rilancio e impegno condiviso. “Questa sede - ha dichiarato Musciolà - non sarà un semplice simbolo, ma un motore di confronto, una casa aperta a tutti coloro che intendono partecipare attivamente alla vita politica”.

Un messaggio condiviso anche dagli esponenti intervenuti, a cominciare dal senatore Dario Damiani, collegato in videoconferenza per impegni istituzionali. Damiani ha annunciato una prossima visita in città e ribadito l’impegno di Forza Italia sul territorio, definendo la nuova sede “un presidio di democrazia e confronto”.

Toni di apertura e dialogo anche nell’intervento dell’onorevole Giandiego Gatta, che ha richiamato il valore della politica come spazio di ascolto, ricomposizione e costruzione. “Le porte del nostro partito - ha affermato Gatta - devono restare sempre aperte a chi desidera contribuire, soprattutto sui temi centrali come l’agricoltura, che seguirò con particolare attenzione”.

Un messaggio di coesione e rispetto è giunto anche da Beatrice De Donato, coordinatrice regionale di Azzurro Donna, che ha portato i saluti del coordinatore regionale Mauro D’Attis, assente per un grave lutto. Richiamando il mito di Ulisse, De Donato ha invitato a non lasciarsi distrarre dal rumore di fondo, ma a restare saldi sul proprio percorso, come chi - per non cedere alle sirene - sceglie il silenzio e la determinazione.

Sulla stessa linea l’intervento del consigliere regionale Giuseppe Tupputi, che ha ribadito come Forza Italia debba rappresentare “una casa comune, solida nei valori ma capace di accogliere e aprirsi al dialogo”. Tupputi ha inoltre ricordato che la sede cittadina ospiterà ufficialmente la segreteria locale, eletta nel corso del recente congresso e operativa nel rispetto dello Statuto.

A rafforzare il significato dell’inaugurazione, la presenza di delegazioni di iscritti e simpatizzanti provenienti da Trani, Andria, Canosa di Puglia, Barletta e Margherita di Savoia, testimonianza concreta di una rete territoriale attiva e propositiva.

“La nostra sfida continua - ha concluso Musciolà - con l’ambizione di costruire una politica fatta da persone normali, perbene, che scelgono l’impegno con umiltà e spirito di servizio. Questa sede sarà la cassa di risonanza di idee e proposte concrete, a partire dalla valorizzazione delle vocazioni del nostro territorio, come l’agricoltura”.

GAETANO DALOISO