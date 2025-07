Margherita di Savoia, il Consiglio comunale approva i provvedimenti finanziari e si stringe attorno ai dipendenti colpiti da atti intimidatori

MARGHERITA DI SAVOIA - Il 30 luglio scorso si è riunito in seconda convocazione il consiglio comunale, in sessione straordinaria, presso la Sala Consiliare del Palazzo di Città. In apertura, l’assemblea ha espresso solidarietà ai due dipendenti comunali coinvolti in distinti episodi intimidatori: l’incendio dell’auto di un agente di Polizia Locale distaccato da Barletta, avvenuto a San Ferdinando di Puglia, e quello del veicolo di un funzionario del Comune, verificatosi a Margherita di Savoia. Entrambi i fatti sono oggetto di indagine da parte delle autorità competenti.

Di seguito l’assemblea, alla presenza di tutti i consiglieri, ha deliberato sui sei punti all’ordine del giorno.

La convenzione biennale con la Cooperativa Sociale dell’Infanzia “Albero Azzurro” è stata approvata all’unanimità dei presenti; il consigliere di minoranza Giovanni Leone non ha partecipato alla votazione.

La variazione al bilancio di previsione 2025–2027, il riconoscimento di debiti fuori bilancio per complessivi 156mila euro (derivanti da sei sentenze esecutive riferite a precedenti amministrazioni) e la salvaguardia degli equilibri di bilancio - con presa d’atto del loro permanere, certificata dalla relazione del Revisore dei conti - sono stati approvati con 12 voti favorevoli della maggioranza, 3 contrari (Gianluca Di Lecce, Grazia Galiotta e Giovanni Leone) e 2 astensioni (Francesco Pestillo ed Emanuele Quarta).

Le modifiche e integrazioni al regolamento per l’occupazione del suolo pubblico e le esposizioni pubblicitarie sono state infine approvate con 14 voti favorevoli (oltre alla maggioranza, anche i consiglieri Francesco Pestillo ed Emanuele Quarta) e 3 contrari (Gianluca Di Lecce, Grazia Galiotta e Giovanni Leone).

La seduta è stata trasmessa in diretta streaming (video) sulla pagina Facebook del Comune.

Redazione CorriereOfanto.it