Masciulli (FdI): “Con Carla Distaso una Puglia più forte e più vicina ai cittadini”

SAN FERDINANDO DI PUGLIA - Cari concittadini, care concittadine, in vista delle prossime elezioni regionali in Puglia, desidero esprimere il mio sostegno convinto alla candidatura di Carla Antonia Distaso, candidata nella lista di Fratelli d’Italia, una donna che con competenza, passione e spirito di servizio rappresenta i valori autentici della nostra terra e della nostra comunità.

Conosco Carla da tempo e ho avuto modo di apprezzarne la serietà, la capacità di ascolto e l’impegno costante a favore dei cittadini. È una persona concreta, che vive la politica come un’occasione per costruire soluzioni e non per alimentare divisioni.

La sua candidatura in Fratelli d’Italia è la testimonianza di un impegno coerente e di una visione chiara: una Puglia che cresce, che difende la propria identità e che mette al centro il lavoro, la famiglia e la libertà.

In un momento in cui la nostra Regione affronta sfide decisive - dalla tutela della sanità pubblica alle opportunità per i giovani, dal rilancio del lavoro alla sostenibilità ambientale - l’agricoltura resta il cuore pulsante della nostra economia.

San Ferdinando di Puglia, insieme all’intero territorio della provincia di Barletta-Andria-Trani, vive di agricoltura e di lavoro: settori che meritano attenzione, sostegno e politiche regionali capaci di valorizzare il sacrificio quotidiano dei nostri agricoltori, promuovere l’innovazione e garantire dignità e futuro a chi tiene viva la nostra terra.

Carla Distaso conosce bene queste realtà. La sua sensibilità verso il mondo agricolo e la sua conoscenza delle dinamiche economiche, sociali e produttive della BAT la rendono la persona giusta per portare in Regione la voce dei territori, delle imprese e delle famiglie pugliesi.

Sostenere Carla significa credere in una Puglia che valorizza le proprie radici, che investe sul lavoro, sull’ambiente e sulla qualità dei suoi prodotti, senza lasciare indietro nessuno.

Per questo invito tutti voi a partecipare con convinzione a questa sfida e a dare fiducia a Carla Antonia Distaso e a Fratelli d’Italia, una squadra di persone serie, radicate e determinate a costruire una Puglia più forte, più giusta e più vicina ai cittadini.

Oggi più che mai serve una politica fatta di coerenza, di coraggio e di amore per la propria terra.

Con il voto a Carla Antonia Distaso e a Fratelli d’Italia, diamo forza ad un progetto di rinnovamento vero, che nasce tra la gente e per la gente, e che può restituire alla Puglia e al territorio della BAT orgoglio, sviluppo e futuro.

Con stima e amicizia.

ANIELLO MASCIULLI (Consigliere comunale di San Ferdinando di Puglia - Fratelli d’Italia)