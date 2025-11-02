San Ferdinando di Puglia, inaugurato il comitato elettorale di Carla Distaso (FdI): “Un luogo di ascolto e confronto aperto a tutti”

SAN FERDINANDO DI PUGLIA - Sabato 1 novembre si è tenuta l’inaugurazione del comitato elettorale di Carla Distaso, candidata al Consiglio regionale della Puglia con Fratelli d’Italia, nella coalizione a sostegno di Luigi Lobuono presidente. Una sede definita “aperta a tutti”, concepita come luogo di ascolto e confronto, oltre che come punto operativo della campagna elettorale. (Foto)

Ad aprire l’incontro è stato il coordinatore cittadino di FdI, Enrico Maria Frisani, che ha sottolineato l’importanza della candidatura: «Oggi presentiamo una concittadina, una donna competente, coerente e sempre fedele al partito. San Ferdinando di Puglia ha finalmente l’opportunità di essere rappresentato in Regione. È un momento di crescita per tutto il territorio».

Frisani ha poi salutato gli ospiti istituzionali: l’europarlamentare Francesco Ventola, la senatrice Anna Maria Fallucchi e l’avvocato Fabrizio Tatarella, vicepresidente della Fondazione Giuseppe e Salvatore Tatarella.

Tatarella ha ripercorso l’evoluzione della destra italiana, passata «da forza minoritaria in Europa a protagonista delle istituzioni»: «Vent’anni fa era impensabile immaginare una destra italiana ai vertici del Parlamento europeo o Giorgia Meloni a Palazzo Chigi. Oggi è realtà. Ora bisogna completare il percorso anche in Regione Puglia». Tatarella ha inoltre criticato vent’anni di amministrazioni regionali di centrosinistra, definiti «anni di promesse non mantenute» su sanità, rifiuti e trasporti: «Come si può risolvere in cinque anni ciò che non si è risolto in venti? È una presa in giro. Il territorio ha bisogno di credibilità, non di slogan».

La senatrice Anna Maria Fallucchi ha posto l’accento sul valore della rappresentanza territoriale e sull’opportunità offerta dalla candidatura di Distaso: «Avete una donna del territorio, competente, empatica, determinata. Non fatevi scappare questa occasione». La senatrice di Fratelli d’Italia ha ricordato inoltre l’impegno del governo nazionale su agricoltura, risorse idriche e Xylella, criticando l’inerzia delle precedenti amministrazioni regionali.

Molto diretto l’intervento dell’europarlamentare Francesco Ventola, che ha denunciato l’uso «propagandistico» delle istituzioni da parte del centrosinistra pugliese: «La Regione deve occuparsi di sanità, rifiuti, acqua, trasporti. Invece vediamo campagne mediatiche e passerelle politiche. I cittadini si sforzano nella raccolta differenziata, e intanto la TARI aumenta». Ventola ha invitato a guardare oltre il consenso personale: «Non è una sfida contro qualcuno, ma per la Puglia. Abbiamo bisogno di persone che ci mettano la faccia, e Carla è una di queste».

Molto sentito il discorso di Carla Distaso, che ha espresso gratitudine e determinazione: «Dall’onore che ho avuto quando Francesco Ventola mi ha proposto la candidatura, è nata una forte responsabilità. Sono sempre stata iscritta a Fratelli d’Italia e ho mantenuto fedeltà al partito, con coerenza e determinazione anche quando le cose non andavano bene». Distaso ha indicato le priorità del suo impegno: sanità, crisi idrica, agricoltura, giovani costretti a lasciare la Puglia. «Non è una battaglia di Carla Distaso. È una battaglia del territorio. Non basta lamentarsi: bisogna votare. Io non mi arrendo, e non mi arrenderò finché questa terra non avrà ciò che merita».

La serata si è conclusa con un appello alla partecipazione civica: la candidatura di Carla Distaso richiama i cittadini ad un protagonismo attivo. «Non basta lamentarsi, bisogna votare. Insieme possiamo fare la differenza», ha ribadito la candidata di Fratelli d’Italia.

Comunicato a cura del Comitato elettorale di Carla Distaso