Assalto alle Poste a San Ferdinando di Puglia, De Santis (PD): “Bene il comitato. Ma serve potenziare le forze dell’ordine”

BARI - «Ringrazio il Prefetto della BAT, Silvana D’Agostino, per avere riunito con celerità il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica dopo l’assalto violento all’ufficio postale di San Ferdinando di Puglia.

Condivido il giudizio e la preoccupazione per quanto accaduto, come pure gli sforzi compiuti sul territorio dalle forze dell’ordine e dalla Procura, impegnate in una infaticabile azione di prevenzione e repressione dei fenomeni criminali. E in virtù di questo chiedo a sua eccellenza il Prefetto quante unità in più sono state dislocate sul territorio di San Ferdinando di Puglia e, se non sono disponibili, quante ne sono state richieste al ministro Piantedosi.

I cittadini e gli amministratori devono sentire la presenza dello Stato che ha la funzione di garantire l’ordine e la sicurezza pubblica nelle città».

DOMENICO DE SANTIS (Segretario regionale del Partito Democratico)