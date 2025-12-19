Il Consiglio comunale di Margherita di Savoia approva i punti all’ordine del giorno. Tributato un caloroso applauso all’avv. Mandrone

MARGHERITA DI SAVOIA - Si è svolta in un clima disteso l’ultima seduta di consiglio comunale dell’anno solare 2025, dedicata come di consueto all’approvazione del bilancio di previsione e di altri adempimenti di fine anno. Tutti presenti i consiglieri in aula. Otto i punti all’ordine del giorno: Grazia Damato non ha partecipato alla prima votazione e Giovanni Leone alle altre sette.

Il Documento Unico di Programmazione per il periodo 2026-2028 è stato approvato con 11 voti favorevoli e 5 contrari.

L’addizionale Irpef, le aliquote Imu (in entrambi i casi restano immutate) ed il bilancio di previsione 2026-2028 sono stati approvati con 12 voti favorevoli e 4 contrari.

Il Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni Immobiliari è stato approvato con 12 voti favorevoli, 2 contrari (Francesco Pestillo ed Emanuele Quarta) e 2 astensioni (Grazia Galiotta e Gianluca Di Lecce).

La verifica della disponibilità di aree e fabbricati ha ricevuto 14 voti favorevoli (con la maggioranza hanno votato Galiotta e Di Lecce) e 2 astensioni (Pestillo e Quarta).

L’approvazione del programma triennale 2026/2028, elenco annuale 2026 dei lavori pubblici ed il programma triennale degli acquisti di forniture e servizi ha ricevuto 12 voti favorevoli, 2 contrari (Galiotta e Di Lecce) e 2 astensioni (Pestillo e Quarta)

Infine la ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche del Comune (solo una, al GAL DaunOfantino) è stata approvata all’unanimità dei presenti.

Nel corso dei lavori l’assemblea ha tributato un caloroso applauso all’avv. Giuseppe Mandrone, responsabile del servizio Affari Generali, che per l’ultima volta ha partecipato ad un consiglio comunale prima del suo collocamento in pensione. Al termine della seduta il Sindaco avv. Bernardo Lodispoto ha rivolto un augurio di buone feste all’intero consiglio comunale e a tutti i cittadini di Margherita di Savoia.

