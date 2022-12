Trinitapoli rende omaggio all’Associazione Volontari Carabinieri che compie 50 anni

TRINITAPOLI - L’Associazione Volontari Carabinieri di Trinitapoli nel 2022 ha compiuto i suoi primi 50 anni dalla costituzione. Nata nel 1972 dalla volontà di Domenico Roselli e Savino Colascilla ha poi continuato la sua missione di vigilanza in ogni manifestazione del paese sotto la guida dei successivi presidenti: Francesco Pappagallo, Domenico Labianca, Michele Russo e Saverio Matera.

L’attuale presidente Michele Galasso, insieme ai componenti del direttivo (formato da: Saverio Matera, vicepresidente; Pietro Maggio, segretario; Francesco Lattanzio, Francesco Russo e Cosimo Tupputi) ha voluto fortemente ed organizzato al meglio questa manifestazione patrocinata dal Comune di Trinitapoli.

Il logo per l’anniversario è stato realizzato da Giovanni Colucci, presidente dell’Associazione Nazionale Carabinieri di Macerata.

Il giorno 15 dicembre si festeggia questa ricorrenza con il seguente programma: ore 17.00 - Raduno in piazza Umberto I; ore 17.30 - Corteo che parte da piazza Umberto I, attraversa via Vittorio Emanuele, corso G. Garibaldi, via G. Marconi, via Isonzo, via Cuocci, via Aldo Moro, viale Kennedy e piazza Salvo D’Acquisto, dove ci sarà la deposizione di una corona di alloro. Ore 18.30 - Santa Messa presso la Parrocchia Immacolata. Ore 20.00 - Concerto, nel salone della Parrocchia, del Gran Concerto Bandistico “Città di Trinitapoli” diretto dal maestro Domenico Virgilio.

Saranno presenti i commissari prefettizi Giuseppina Ferri, Salvatore Guerra e Massimo Santoro, il comandante della stazione dei carabinieri di Trinitapoli Lgt. Alfonso Buonsanti, il Ten. Col. Alessandro Andrei, comandante provinciale Carabinieri della BAT, il Cap. Federico Casini, comandante Carabinieri della Compagnia di Barletta, il Ten. Salvatore Costa, ispettore regionale A.N.C., il Ten. Amedeo Zagaria, coordinatore A.N.C. della BAT e tutti i rappresentanti delle A.N.C. dei paesi limitrofi.

In questi lunghi anni l’Associazione è stata promotrice delle “Giornate Pro Telethon”, “Cento Passi per il cuore”, la prima edizione di “Pizza in…piazza”, “Corsi di BLSD e Corsi di Pronto soccorso” negli istituti scolastici ed ha raggiunto l’Emilia Romagna con i propri volontari per portare aiuto ai cittadini colpiti dal terremoto.

I Volontari sono ormai una presenza gradita e insostituibile in ognuna delle attività previste dalla convenzione con il Comune di Trinitapoli. Assicurano da 50 anni la vigilanza di tutti i plessi scolastici all’entrata ed uscita degli alunni, la presenza in tutte le manifestazioni religiose, civili e sportive organizzate nel territorio, il recapito medicinali agli anziani, la distribuzione di viveri, in collaborazione con altre associazioni di volontariato, alle famiglie bisognose. Di recente si sono distinti per il prezioso contributo dato durante il notevole afflusso dei cittadini negli hub vaccinali situati c/o la palestra del plesso “Don Milani” e nell’Auditorium dell’Assunta.

Lunga vita a tutti i volontari dell’Associazione Carabinieri di Trinitapoli!

ANTONIETTA D’INTRONO