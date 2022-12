La Regione Puglia finanzia 12 nuovi alloggi di edilizia residenziale pubblica a San Ferdinando di Puglia

SAN FERDINANDO DI PUGLIA - «Ok della Regione Puglia a 12 nuovi alloggi di edilizia residenziale pubblica a San Ferdinando. A breve riapriremo le graduatorie degli aventi diritto». La sindaca Arianna Camporeale annuncia il finanziamento per la misura “Linea 1 abitare sostenibile” che vedrà sorgere nuove unità abitative di Arca Capitanata su suolo comunale in via Almirante, accanto al Centro per minori.

«L’intervento riguarderà anche la messa in sicurezza e la manutenzione straordinaria di quelli esistenti - spiega la sindaca - oltre all’abbattimento delle eventuali barriere architettoniche». Gli appartamenti restano di proprietà dell’Agenzia regionale per la Casa e l’Abitare, con sede a Foggia. L’attribuzione compete invece ai Servizi sociali comunali: «Nei prossimi mesi, come prescrive la normativa - fa sapere la prima cittadina - riapriremo le graduatorie con apposito bando, così da individuare una platea aggiornata di cittadini in stato di emergenza abitativa e con i requisiti per l’assegnazione delle case».

«Ringrazio la Regione Puglia - conclude la sindaca Camporeale - perché ci consente con questa misura di intervenire in un settore delicato, in un momento storico in cui il diritto alla casa, di proprietà o in affitto, spesso viene negato alle famiglie. Una esigenza che ha pesanti risvolti sociali e su a cui abbiamo il dovere di dare risposte concrete, nel rispetto delle leggi».

Comunicato Stampa