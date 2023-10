San Ferdinando di Puglia, al via l’assistenza specialistica a studenti con disabilità

SAN FERDINANDO DI PUGLIA - Nella città ofantina, da lunedì scorso è attivo un servizio di assistenza specialistica nelle scuole, destinato agli studenti con disabilità. Questo servizio, che riguarda 76 studenti del luogo, rientra nelle iniziative del Piano Sociale di Zona e sarà operativo per tutto l’anno scolastico. Questa iniziativa è parte di un intervento più vasto nell’Ambito del “Tavoliere Meridionale”, dove complessivamente 213 individui con disabilità necessitano di un potenziamento nelle aree dell’autonomia personale e delle capacità cognitive e relazionali.

Nel dettaglio, per San Ferdinando di Puglia: 11 studenti sono iscritti alla scuola dell’infanzia, 49 alla scuola primaria e 16 alle scuole medie. Di questi, 19 presentano una disabilità di gravità intermedia, mentre gli altri 57 affrontano problematiche più severe.

«Abbiamo inteso confermare e potenziare questo servizio - ha dichiataro l’assessore alle Politiche sociali, Cinzia Petrignano -, in quanto essenziale per favorire l’integrazione scolastica. Socializzare e creare relazioni tra i banchi rappresenta una reale stimolazione verso l’autonomia e la partecipazione alle diverse attività didattiche e non solo».

Redazione CorriereOfanto.it