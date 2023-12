Disagio giovanile, sicurezza e povertà educativa: i temi della tappa sanferdinandese dell’Osservatorio sulle Tensioni Economico-Sociali

SAN FERDINANDO DI PUGLIA - Con la tappa di questo pomeriggio a San Ferdinando di Puglia si è concluso il tour nei dieci comuni della provincia dell’Osservatorio sulle Tensioni Economico Sociali, promosso dal Prefetto Rossana Riflesso per un’approfondita disamina delle principali problematiche di riferimento di ogni singola realtà territoriale.

All’incontro hanno preso parte, oltre al Prefetto, il Sindaco di San Ferdinando di Puglia ed i componenti dell’Osservatorio (i vertici delle Forze di Polizia ed i rappresentanti di Arca, Camera di Commercio, Associazioni di categoria, organizzazioni sindacali e partenariato economico e sociale), nonché dei rappresentanti di enti, associazioni, istituti scolastici e parrocchie operanti nel Comune nei richiamati settori di interesse.

Tra le principali problematiche segnalate nell’incontro odierno, particolarmente partecipato e ricco di spunti, il disagio sociale fortemente acuito a seguito della pandemia, la povertà educativa sempre più dilagante tra le giovani generazioni e l’emergenza sicurezza, con il Comune di San Ferdinando di Puglia che, secondo i dati delle Forze di Polizia, è l’unico della provincia a non aver fatto segnare una significativa diminuzione di tutti i reati rispetto al 2022. Il rappresentante del locale Centro Antiviolenza ha inoltre rimarcato come nell’anno in corso siano sensibilmente aumentati i casi segnalati di violenza di genere, mentre il responsabile dell’Arca Capitanata ha preannunciato l’imminente inizio dei lavori di realizzazione di nuovi alloggi popolari per far fronte all’emergenza abitativa, grazie ad un finanziamento regionale di oltre 2 milioni di euro.

“Con San Ferdinando di Puglia, dove ho riscontrato una forte passione civica da parte di diverse componenti della comunità, abbiamo praticamente concluso questo tour dell’ascolto delle singole realtà territoriali, del quale presto tireremo le somme” ha dichiarato il Prefetto Riflesso, che ha definito l’incontro odierno un’importante occasione per rinsaldare i rapporti tra istituzioni e cittadini, ai quali è stato rivolto l’invito ad avvicinarsi senza timori alle Forze di Polizia, dichiaratesi pienamente disponibili ad ascoltare e ad attivarsi di fronte alle necessità della comunità.

Comunicato Stampa Prefettura di Barletta-Andria-Trani