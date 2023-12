Inaugurata la nuova sede del centro di riabilitazione motoria “Italia Salute” presso la Parrocchia San Pio

MARGHERITA DI SAVOIA - Un giorno di festa per una fortunata concomitanza: proprio nel giorno in cui presso la Parrocchia San Pio da Pietrelcina si è tenuta la celebrazione eucaristica con la partecipazione dei gruppi di preghiera dedicati al Santo del Gargano, nei locali della parrocchia si è tenuta l’inaugurazione della nuova sede del Centro di Riabilitazione Motoria “Italia Salute”.

Il fatidico taglio del nastro da parte del Sindaco di Margherita di Savoia avv. Bernardo Lodispoto, accompagnato dal titolare di “Italia Salute” dott. Giampiero Ledda, pone fine a un lungo periodo di inquietudini che avevano messo a rischio il proseguimento dell’attività da parte della struttura, già appartenuta alla Fondazione Padre Pio e poi rilevata da “Italia Salute” al termine di un lungo iter. (Foto)

«Grazie alla serietà che ho incontrato da parte del dott. Ledda e di “Italia Salute” - ha dichiarato il sindaco - è stato possibile trovare un accordo che consentisse il proseguimento dell’attività salvaguardando un servizio importante per la nostra comunità, i posti di lavoro del personale dipendente e la continuità del servizio per gli assistiti. Un vivo ringraziamento va rivolto al Parroco Don Michele Schiavone e a S.E. Mons. Leonardo D’Ascenzo, Arcivescovo della Diocesi di Trani-Barletta-Bisceglie, per la grande disponibilità manifestata in ordine a questa vicenda. In questo percorso abbiamo incontrato non poche difficoltà, anche sul piano normativo, che hanno prolungato i tempi di attesa ed abbiamo dovuto constatare con dispiacere anche inutili strumentalizzazioni politiche ma alla fine è stata individuata una soluzione che tutela gli interessi di tutti: la struttura è spaziosa e moderna e sarà ulteriormente ampliata con la realizzazione, in un secondo momento, di una palestra. Il fatto che venga inaugurata proprio in coincidenza con una celebrazione dedicata a Padre Pio è un segnale di buon auspicio al quale vogliamo credere fermamente».

«Sono orgoglioso per aver contribuito, insieme a tanti altri, alla realizzazione di un’opera che rimarrà nel tempo - ha dichiarato il titolare di “Italia Salute”, dott. Giampiero Ledda - per andare incontro ai bisogni di territorio delle persone più fragili. Ringrazio il Sindaco Bernardo Lodispoto, l’Arcivescovo Mons. D’Ascenzo ed il parroco Don Michele Schiavone».

Dopo la benedizione ed il taglio del nastro sono stati letti due messaggi di ringraziamento: uno dal dott. Salvatore Forte a nome del personale dipendente della struttura, ed uno da parte degli assistiti, a testimonianza di quanto fosse avvertita la necessità di una felice risoluzione della vicenda, agevolata dalla paziente opera di mediazione da parte dell’amministrazione comunale.

UFFICIO COMUNICAZIONE STAFF DEL SINDACO