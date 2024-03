Consegnati due alloggi popolari occupati abusivamente e ristrutturati dal Comune con fondi propri

CERIGNOLA - Sono stati consegnati il 13 marzo i due alloggi popolari che il Comune ha ristrutturato e adeguato all’ingresso di due nuove famiglie, grazie alla sinergia tra l’assessorato al Welfare e l’assessorato ai Lavori Pubblici, guidato da Michele Lasalvia.

Un lavoro già di per sé complesso ed ulteriormente aggravato dalla vandalizzazione degli immobili di proprietà del Comune occupati abusivamente.

A questo positivo risultato si è giunti anche grazie alla mappatura degli alloggi di proprietà comunale e alla verifica di eventuali occupazioni abusive, così da consentire l’assegnazione a chi ne ha realmente diritto e attende da tempo una casa.

“Molto spesso ci troviamo davanti a casi davvero al limite, con occupazioni abusive e atti di violenza quando dobbiamo ristabilire la legalità. Violenza spesso subìta dagli assistenti sociali, ai quali va il ringraziamento dell’Amministrazione comunale e mio personale per il grandissimo lavoro che svolgono ogni giorno.

Poter assegnare queste case a chi ne ha diritto e bisogno, spesso famiglie con fragilità non solo economiche, ci ripaga di tutto.

Con pazienza e determinazione dobbiamo far passare il concetto che le case di proprietà del Comune appartengono all’intera comunità cerignolana e non saranno tollerati abusi in danno di chi attende con dignità e compendo sacrifici il momento della consegna delle chiavi”. Così la vicesindaca con delega al Welfare, Maria Dibisceglia, che ribadisce: “l’attività del Comune continuerà sia nello sgombero di eventuali abusivi, sia nelle ristrutturazioni ed assegnazioni degli appartamenti recuperati”.

L’assessora ringrazia anche gli uffici dell’assessorato ai Lavori Pubblici per la celerità dei lavori di ristrutturazione, che hanno permesso di consegnare in breve tempo gli appartamenti.

