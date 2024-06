Il Comune installa un gazebo nelle vicinanze dell’Ufficio Postale Mobile, per venire incontro alle necessità degli utenti

MARGHERITA DI SAVOIA - L’amministrazione comunale di Margherita di Savoia ha provveduto, a propria cura e spese, alla installazione di un gazebo in prossimità dell’Ufficio Postale Mobile per venire incontro alle necessità degli utenti ed in particolare degli anziani.

Come si ricorderà, con il comunicato stampa n. 043/24 del 29 maggio u.s. il Comune aveva informato la cittadinanza che, di comune accordo con Poste Italiane, è stata disposta l’immediata installazione di un Ufficio Postale Mobile in corrispondenza della sede di Via Africa Orientale n. 52, operativo da giovedì 30 maggio sino a lunedì 17 giugno, per ridurre al minimo i disservizi dopo l’episodio criminoso dei giorni precedenti.

«Ora però, con l’arrivo del caldo, si è reso necessario un ulteriore intervento - dichiara il Sindaco avv. Bernardo Lodispoto - per offrire un riparo agli utenti in attesa di essere serviti. Riconfermando la sinergia già in essere con Poste Italiane, la nostra amministrazione comunale ha ritenuto indispensabile l’allestimento a propria cura e spese di un gazebo per mettere a disposizione della clientela, soprattutto degli anziani che vanno a riscuotere la pensione, un luogo riparato e confortevole. L’installazione è avvenuta in tempi rapidissimi: crediamo così di aver fatto ancora una volta quello che è di nostra competenza per attutire i disagi e dare un aiuto concreto alle fasce più fragili della cittadinanza».

UFFICIO COMUNICAZIONE STAFF DEL SINDACO