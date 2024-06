Attività estive: pubblicati sul portale istituzionale gli avvisi pubblici per eventi e sponsorizzazioni

CERIGNOLA - Sono stati pubblicati sul portale istituzionale del Comune di Cerignola due avvisi pubblici per il periodo estivo.

Il primo avviso (leggi, ndr) è finalizzato all’individuazione di soggetti operanti nel settore dell’organizzazione e gestione di manifestazioni, eventi, spettacoli, concerti, da tenersi in Cerignola nel periodo estivo luglio/settembre 2024.

Possono partecipare all’Avviso i soggetti privati operanti nel territorio comunale, quali Associazioni, Cooperative, Fondazioni, Imprese individuali o societarie, anche se aventi sede legale in altri Comuni. Sono esclusi dalla partecipazione i soggetti che svolgono attività partitiche o promuovono iniziative politiche.

Ogni proponente può presentare una sola proposta progettuale, salvo che non richieda esclusivamente il patrocinio gratuito, caso in cui è possibile presentare più proposte.

Le proposte dovranno essere inviate esclusivamente tramite PEC all’indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. entro le ore 12:00 del 09.07.2024, indicando nell’oggetto: “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE IN RISPOSTA ALL’AVVISO PUBBLICO - ESTATE 2024”.

Il secondo avviso (leggi, ndr) è invece dedicato alla ricerca di sponsorizzazioni per il programma delle attività “Estate 2024”, dei centri estivi e della manifestazione internazionale di beach soccer del 13 e 14 luglio 2024 in Piazza Duomo.

Le istanze, dovranno essere complete di tutti i dati richiesti, corredate da tutta la necessaria ed idonea documentazione come previsto dall’avviso e pervenire all’indirizzo: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. entro e non oltre le ore 13:00 del giorno 09.07.2024.

“La sinergia tra l’amministrazione comunale, il terzo settore e il tessuto produttivo cittadino è fondamentale per la realizzazione di eventi che non solo arricchiscono l’offerta culturale e turistica della nostra Città, ma che sono anche capaci di rispondere alle esigenze e ai desideri della nostra comunità. Questo progetto estivo rappresenta un’occasione straordinaria per unire le forze, valorizzare il patrimonio locale e offrire momenti di svago e aggregazione, contribuendo a fare di Cerignola un luogo di incontro e di festa per tutti, dai residenti ai tanti concittadini che tornano per l’estate”, esordisce il sindaco Francesco Bonito.

“Il nostro obiettivo è di creare un’estate dinamica e coinvolgente, e per farlo, ci affidiamo alla creatività e all’impegno delle associazioni, delle imprese e di tutti gli attori locali. È solo attraverso una stretta collaborazione e un dialogo aperto che possiamo realizzare eventi di qualità che mettano in risalto le eccellenze del nostro territorio e rafforzino il senso di appartenenza alla comunità.”

Comunicato Stampa Comune di Cerignola