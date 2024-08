Pizza Pugliese Day: una serata di sapori e solidarietà a Margherita di Savoia

MARGHERITA DI SAVOIA - Segnate questa data sul calendario: 3 settembre. Margherita di Savoia sarà il palcoscenico di un evento imperdibile per tutti gli amanti della buona cucina e delle tradizioni pugliesi: il Pizza Pugliese Day!

In piazza Savino Capacchione (belvedere di Punta Pagliaio), a partire dalle ore 19, potrete gustare alcune tra le migliori pizze della regione, preparate da dieci esperti pizzaioli provenienti da tutta la Puglia. Questi maestri dell’arte bianca, ciascuno con il proprio bagaglio di tradizione e innovazione, vi stupiranno con creazioni che esaltano i sapori unici del nostro territorio. Ma non finisce qui: alcuni rinomati chef della cucina pugliese, come Salvatore Riontino del ‘Ristorante Riontino’ (Margherita di Savoia), Pietro Zito di ‘Antichi Sapori’ (Montegrosso di Andria), Leo Borracci di ‘Leo’s Braci d’Autore’ (Polignano a Mare) e Nadia Tamburrano di ‘A Sud dell’Anima’ (Minervino Murge), saranno presenti per deliziarvi con le loro specialità culinarie.

Ad accompagnare queste prelibatezze, ci sarà una raffinata degustazione di vini e birre selezionate, per un’esperienza culinaria completa e indimenticabile.

L’evento sarà arricchito da una serie di attività e intrattenimenti per tutte le età. Alle ore 19, non perdetevi la presentazione del libro “Calici & Spicchi” (Malvarosa Edizioni), un’opera che esplora l’affascinante connubio tra vino e pizza, con la presenza dell’autrice Antonella Amodio e del sommelier Antonio Riontino.

La serata proseguirà in un’atmosfera festosa, grazie alle attrazioni dedicate ai più piccoli, alla musica live di Matteo Borghi e, per concludere in bellezza, al DJ set di Bobbi Distaso, che vi farà ballare fino a tarda notte.

Non solo gusto, ma anche solidarietà: l’intero ricavato della serata sarà devoluto in beneficenza alla Fondazione di Religione e di Culto Casa Sollievo della Sofferenza, un ente no profit riconosciuto come Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS) per la ricerca e il trattamento delle malattie genetiche, la medicina rigenerativa e le terapie innovative. Questo gesto di solidarietà aggiunge un valore ancora più profondo all’evento, contribuendo a supportare una struttura che, fondata da San Pio da Pietrelcina, si dedica all’assistenza sanitaria avanzata e alla ricerca scientifica all’avanguardia.

Il biglietto d’ingresso ha un costo di soli 10 euro, un’opportunità unica per vivere una serata all’insegna del buon cibo, del divertimento e della solidarietà.

L’evento è organizzato da Giuseppe Riontino, pizza chef del ‘Canneto Beach 2’, e da Gianfranco Laforgia, fondatore di ‘Sapori di Puglia’ e collaboratore di numerose guide gastronomiche, con il patrocinio del Comune di Margherita di Savoia e della locale Pro Loco.

Ospiti d’onore della serata saranno la madrina Monica Caradonna e il padrino Sandro Romano, mentre Antonella Amodio, insieme al sommelier Antonio Riontino, sarà protagonista della presentazione del libro “Calici & Spicchi”.

Le pizzerie che prenderanno parte all’evento saranno: Lievita 72 (Gallipoli), Pizzeria Ok (Mottola), Alterego Pizza Boutique (Andria), Luppolo & Farina (Latiano), Regina Margherita (San Giovanni Rotondo), Pizzeria Makò (Foggia), Pizzeria Levante (Cerignola), Il Tronco (Monopoli), Sintesi - Pizza e Cucina Autentica (Alberobello) e Canneto Beach 2 (Margherita di Savoia).

Preparatevi per una serata indimenticabile, dove i sapori autentici si intrecciano con la tradizione e la solidarietà, in un evento che celebra alcune delle eccellenze culinarie pugliesi, offrendo un’esperienza ricca di gusto e significato.

Redazione CorriereOfanto.it