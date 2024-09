Servizio civile: al via i progetti “In reading 2023” e “Up 2023”. Il saluto della sindaca Camporeale ai volontari

SAN FERDINANDO DI PUGLIA - È partito a San Ferdinando di Puglia il Servizio civile, che vedrà impegnati 8 ragazzi, tra i 17 e i 28 anni, in due progetti: uno di cultura, “In reading 2023”, e l’altro di inclusione sociale, “Up 2023”. Il primo si prefigge l’obiettivo di condividere le buone pratiche registrate dalla fitta rete di biblioteche co-progettanti, per il potenziamento delle attività culturali e dei servizi erogati. Ciò consentirà di creare un presidio permanente di partecipazione e coesione culturale che contribuirà alla valorizzazione, tutela e fruizione del patrimonio librario, all’educazione e al rafforzamento dell’identità storica e culturale. Target di base: 1.805 sanferdinandesi in età scolare (279 della scuola dell’infanzia, 658 della primaria, 378 della secondaria di I grado, 490 delle superiori).

Obiettivo del secondo progetto, “Up 2023”, è migliorare, anche attraverso il potenziamento del welfare leggero, il sistema di protezione sociale, potenziando le azioni di inclusione dedicate alle fasce più vulnerabili della popolazione e facilitando l’accesso ai servizi di base, alle misure di sostegno al reddito e alla partecipazione alla vita della comunità. Destinatari: 168 cittadini in condizioni di disagio (10 ex-tossicodipendenti, 12 alcoldipendenti, 8 ludodipendenti, 8 ex-detenuti, 10 vittime di violenza, 40 disabili, 12 con problemi psichici, 68 con disagi abitativi, economici e sociali).

«Anche quest’anno - spiega la sindaca Arianna Camporeale - attiviamo un importante servizio che è innanzitutto formativo per i nostri ragazzi, per consentirci, una volta di più, di supportare gli uffici comunali e, allo stesso tempo, dare risposte ai cittadini, specie agli studenti ed a chi vive condizioni di difficoltà per l’età o per disagi di varia natura». Infine, la prima cittadina ha salutato e augurato buon lavoro ai volontari che non vedono l’ora di mettersi alla prova al servizio della comunità.

GAETANO SAMELE