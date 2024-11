Firmati i decreti di assegnazione degli alloggi ex Sicel: risolto definitivamente il disagio abitativo di 17 nuclei familiari

MARGHERITA DI SAVOIA - Sono stati firmati i decreti di assegnazione definitiva dei 17 alloggi ex Sicel, acquisiti all’asta da parte dell’Agenzia Regionale per la Casa e l’Abitare ed assegnati ad altrettanti nuclei familiari di Margherita di Savoia a seguito della sinergia istituzionale fra amministrazione comunale, Regione Puglia, ARCA Capitanata e la Cabina di Regia istituita presso la Prefettura di Barletta-Andria-Trani: si tratta dell’ultimo, importantissimo atto formale che segue la stipula dei contratti di locazione con gli aventi diritto.

«La nostra amministrazione comunale - dichiara il sindaco, avv. Bernardo Lodispoto - ha affrontato e risolto un problema che si trascinava da circa vent’anni risolvendo definitivamente quella che era diventata una gravissima emergenza sociale. Un’iniziativa che ha coinvolto tutti i soggetti istituzionali grazie al Programma dell’Abitare Sostenibile e Solidale voluto dalla Regione Puglia, che per la prima volta è stata sperimentata in Italia e che viene ora coronata da un grande successo: è una soddisfazione che voglio condividere con ARCA Capitanata, con la Regione Puglia e naturalmente con la Prefettura di Barletta-Andria-Trani. È la dimostrazione che, se si lavora in sinergia per un unico obiettivo, si possono conseguire risultati straordinari ed è l’ulteriore conferma della serietà con cui la nostra amministrazione opera per mantenere gli impegni presi con i cittadini. Il nostro impegno continua: entro la fine dell’anno verrà pubblicato l’avviso per l’assegnazione di altri 12 nuovi alloggi».

UFFICIO COMUNICAZIONE STAFF DEL SINDACO