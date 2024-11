Stadio comunale “San Sabino”, prosegue la riqualificazione della struttura: al via l’adeguamento delle torri faro

CANOSA DI PUGLIA - Sono numerose, all’interno della città, le società che quotidianamente fruiscono dello Stadio comunale “San Sabino”, permettendo ai nostri ragazzi di crescere con i sani principi dello sport. Dal momento della sua inaugurazione, nel 2008, i lavori di manutenzione, ordinaria e straordinaria, effettuati sono stati relativamente pochi. Di conseguenza, le difficoltà riscontrate, soprattutto nel periodo invernale, dagli addetti ai lavori, sono state numerose; fra queste, quella di una non adeguata illuminazione del rettangolo di gioco, che ha determinato una scarsa visibilità anche in occasione di gare ufficiali.

È per questo che la Giunta Comunale, con Delibera n. 203 del 4 novembre 2024, ha approvato la X Variazione d’Urgenza al Bilancio, stanziando nuovi fondi per 94.000,00 euro in totale per l’adeguamento delle torri faro dell’impianto sportivo. Ciò fa seguito ai lavori di ristrutturazione già eseguiti all’interno degli spogliatoi, dei bagni pubblici, da anni in disuso, e di manutenzione del prato, per una struttura capace negli anni di ospitare numerose squadre provenienti da città limitrofe.

«L’obiettivo - afferma l’assessore alla Manutenzione, Saverio Di Nunno - è chiaramente riqualificare lo Stadio “San Sabino”, motivo per il quale seguiranno ulteriori interventi che andranno ad efficientare la dotazione sportiva, rispondendo alle esigenze di atleti e società».

Comunicato Stampa Comune di Canosa di Puglia