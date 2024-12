Margherita di Savoia, degrado sociale e criminalità allarmano. Necessario un “traghettamento” per ricostruire il paese

MARGHERITA DI SAVOIA - «“…tanto tuonò che piovve!”. E non si vuole far certamente riferimento alla “isterica reazione tenuta da Santippe, moglie di Socrate, culminata nel rovesciargli addosso dalla finestra una secchiata di acqua fredda al culmine di un furioso litigio”.

Questo proverbio induce, invece, alla prudenza e a non ignorare gli avvenimenti.

Ma, ahinoi, tutti gli avvenimenti verificatisi negli ultimi anni, seppur formalmente portati alla piena conoscenza delle territoriali Istituzioni, sono rimasti sorprendentemente disattesi. (Approfondimenti)

Pertanto, non possiamo permetterci di sentirci sorpresi dal comunicato che annuncia la tenuta “alle ore 10,00 del 18 dicembre 2024 per la prima volta a Margherita di Savoia il Comitato provinciale sicurezza alla presenza del Prefetto e dei vertici delle Forze dell’Ordine”. (Leggi)

Quello che sorprende, ma che in realtà deve seriamente preoccupare, è invece non solo l’enfasi con la quale il sopra indicato comunicato è stato divulgato, nonostante la gravità del suo contenuto, ma l’esautorazione del Consiglio comunale a discutere della situazione, in favore di “incompatibili” altri Esponenti; e ovviamente non può essere fatto riferimento al sig. Sindaco di Margherita di Savoia, all’ecc.mo sig. Prefetto e agli illustri rappresentanti delle amate Forze dell’Ordine.

Ma, all’illustre Rappresentante Giudicante sarebbe stato opportuno invitare Quello Inquirente, così come al rappresentante dei gestori degli stabilimenti balneari sarebbe stato opportuno invitare un Rappresentante dei destinatari degli effetti finali del dissesto del lungomare; mentre agli Onorevoli rappresentanti del Clero andrebbe sentitamente rivolto l’invito a non travalicare il confine dell’Esercizio del potere Spirituale in favore di quello materiale.

Ma, pur non conoscendo le vere ragioni delle scelte fatte, esse vanno comunque rispettate. E Noi le rispettiamo!

L’annuncio, fatto con toni trionfali, fa riferimento al gravissimo fenomeno delinquenziale che negli ultimi tempi incontrastato padroneggia sul territorio locale, e non certamente a un avvenimento o esperienza di gloria.

Non si poteva certamente indicare il giusto periodo dell’arrivo di questo triste primato, ma tutti gli elementi o segnali erano nell’aria già presenti da tempo ormai, e per questo sempre evidenziati ma mai adeguatamente valutati.

Quello delinquenziale è un fenomeno vecchio quanto la storia del mondo.

Appare sempre presente in ogni società e conserva la caratteristica dell’inestirpabilità.

Può essere solo combattuto e tenuto a bada, al punto da invertire le proporzioni, in rapporto al grado di civiltà di una Comunità, attraverso la qualificazione e valorizzazione dei luoghi, per mezzo dello sfruttamento razionale delle risorse territoriali, fonti di economia e, quindi, creazione di posti di lavoro, a cui si lega il percepimento di uno stipendio e, quindi, la garanzia di una vita libera e autonoma di chi lo vive.

Infatti, l’esperienza storica dimostra che nei luoghi meno sviluppati e con la qualità di vita bassa, esso, purtroppo, prevale sul bene.

È la triste esperienza che negli ultimi anni della Nostra esistenza subiamo a partire dagli ultimi sette/otto lustri, ma che è iniziata a riversarsi sul destino degli abitanti salinari negli ultimi anni in maniera segnata.

Quando reiteratamente si denuncia: la selvaggia occupazione del suolo pubblico; l’inosservanza delle regole disciplinanti la quiete pubblica e si lascia strombazzare musica ad alto volume per le vie del Paese; l’indisciplina della viabilità stradale; l’incapacità della gestione del servizio della raccolta dei rifiuti solidi urbani; il proliferare del commercio abusivo e la incapacità di controllo di quello apparentemente legittimo; favorire la fuoriuscita della finanza locale attraverso spropositati, continui e inopportuni mercati o pseudofiere; l’abbandono determinante il degrado di rilevanti luoghi del Paese, come il locale lungomare, sottraendoli così allo scopo economico; l’incuria urbanistica in cui versa la parte centrale del Paese; la costante diminuzione del numero degli abitanti; la continua sottrazione degli arenili alla naturale destinazione agreste; la violazione di leggi e regolamenti per far conto a ignari e inconsapevoli irresponsabili sociali, magari per il dannoso e devastante tornaconto elettorale; la mancanza di dignitose pubbliche strutture sportive e di aggregazione, ovvero la perdita del controllo del territorio, non par dubbio che il tessuto sociale su di esso insistente si indebolisce, si sfilaccia fino a perdere ogni capacità di resistenza in favore del degrado, genesi della pericolosa e anche “tollerata” comparsa della delinquenza, dedita agli odiosi reati contro il patrimonio, il buon costume e alla devastazione della vita dei pochi giovani rimasti a Margherita di Savoia.

È la politica adottata a Margherita di Savoia negli ultimi quarant’anni, che pare essersi proiettata anche nell’immediato futuro attraverso inopportune e dannose “scuole di pensiero” da cui pare tristemente non essersi distaccata l’ultima generazione di politicanti.

Ben venga a Margherita di Savoia un eventuale provvedimento decretante l’aumento delle amate Forze dell’Ordine, ma esso non costituisce il superamento o la soluzione della difficoltà; anzi, manifesta in maniera ulteriore il difficile momento a cui si è sottoposti.

Il comunicato che annuncia lo svolgimento delle operazioni riservate al Comitato provinciale sulla sicurezza è accompagnato dal seguente drammatico invito: “Chiudiamo dalle ore 10,30 alle ore 11,30 per non chiudere per sempre”.

Appare indispensabile, invece, riflettere sul seguente stato: si chiuda definitivamente la strada a questa triste era politica, della quale non si nutre alcun bisogno e, attraverso validi amministratori, se ne apra una nuova e diversa, capace di proiettare il Paese verso il buono e prospero futuro e perché Margherita di Savoia torni ad essere una vera e solida Comunità, non più offesa o bistrattata, ove Ogni presente viva la sensazione di essere e sentirsi pieno Cittadino.

In troppi, e lo confesso, me compreso, penseranno alla impossibilità di trovarsi di fronte a dimissioni dei responsabili del dissesto del Paese.

Ma questa è la speranza!

Un periodo di seria riflessione, attraverso la legittima via di un “traghettamento”, manifestantesi con prerogative riservate agli Organi rappresentanti il Governo sul territorio, potrà rigenerare la voglia di ricostruire il Paese.»

Avv. COSIMO DAMIANO CRISTIANO