Heaven APS di Canosa di Puglia: azioni concrete per la comunità. “Rose rosse” per San Valentino e “mimose” per la Giornata Internazionale della Donna

CANOSA DI PUGLIA - L’Associazione Heaven APS di Canosa di Puglia, operativa da quattro anni nel territorio di Canosa e nella provincia BAT, è sempre attiva con una serie di progetti innovativi e coinvolgenti che mirano al benessere sociale, culturale ed economico della comunità locale. Vincitrice del bando Luoghi Comuni della Regione Puglia, che le ha permesso di gestire l’Albergo Diffuso “Al Borgo Ritrovato” in via Mario Astolfi (già via Rocco Sassani) e via Doge Loredano, immobile ristrutturato dal Comune dopo il terremoto del 1982, ha permesso alla struttura di rivivere come fulcro di accoglienza, cultura e valorizzazione della destinazione turistica Canosa di Puglia.

L’albergo diffuso è diventato un punto di riferimento per i visitatori e per la comunità locale. Promuove una fruizione sostenibile e rispettosa delle risorse locali. La struttura è infatti pensata come un luogo che, oltre ad offrire ospitalità, si trasforma in un centro culturale vivace, dove si svolgono attività artistiche, educative e di promozione del territorio. Attività rese possibili dal progetto Galattica, iniziativa quest’ultima in co-progettazione con l’Amministrazione Comunale di Canosa di Puglia, che ha coinvolto una rete di partner locali di grande valore, quali il Liceo “E. Fermi”, Dolcevita Viaggi e Turismo e Bricomania Ferramenta.

Il progetto Galattica è stato pensato per promuovere attività formative, laboratoriali e culturali, in grado di stimolare la partecipazione attiva dei giovani. Infatti, sono stati realizzati eventi di grande impatto, tra i quali si ricordano una rassegna cinematografica, workshop, seminari, laboratori e attività formative con l’obiettivo di favorire l’integrazione sociale e la crescita culturale della comunità locale.

Si citano solo alcuni esempi: la rassegna cinematografica, che ha coinvolto famiglie e bambini, è stata realizzata allo “Scalone del Carmine”; i Job Day, opportunità legate al progetto Punti Cardinali della Regione Puglia, si sono svolti nell’auditorium dell’Istituto “Dell’Aquila-Staffa” e nella “Sala Rossa” del Castello di Barletta.

In questi quattro anni di attività, Heaven APS ha dimostrato di essere un catalizzatore di iniziative positive per la Città di Canosa di Puglia e per la provincia BAT. Il suo impegno nel promuovere la cultura, le tradizioni culinarie, la formazione e la coesione sociale è stato riconosciuto e apprezzato dalla comunità locale, che ha trovato nell’Associazione un punto di riferimento fondamentale per la crescita e il benessere collettivo.

Il successo dell’Albergo Diffuso “Al Borgo Ritrovato” e del progetto “Galattica” testimonia la capacità dell’Associazione Heaven APS di aver creato sinergie positive e di fare rete con altre realtà locali, contribuendo in modo significativo al miglioramento del territorio e alla valorizzazione delle sue risorse.

Inoltre, con il supporto della Regione Puglia e la continua collaborazione con le Istituzioni locali e i partner del territorio, l’Associazione è destinata a continuare a crescere e a dare un contributo sempre maggiore alla comunità locale. Chi conosce le risorse e le capacità di Heaven APS sa che l’Associazione ha sempre dimostrato un forte legame con la comunità e il territorio della propria città.

Ne è una chiara testimonianza l’adesione al progetto di adozione degli spazi verdi, che si inserisce perfettamente nel suo percorso di crescita e nella volontà di migliorare la qualità della vita urbana. In particolare, Heaven APS ha individuato due spazi verdi che ritiene veri e propri “fiori all’occhiello” per la città e si sta spendendo nel renderli simboli di bellezza e di sostenibilità.

Il primo spazio è collocato all’ingresso della sede decentrata degli Uffici Comunali, situati in zona “Canosa Alta”. Qui, l’Associazione ha già intrapreso attività di cura e riqualificazione della grande aiuola, trasformando un’area maltrattata in un piccolo polmone verde che offre un angolo di serenità e benessere alla comunità. Questo spazio rappresenta un punto di riferimento per i residenti della zona e un esempio di come anche gli spazi urbani più piccoli possano essere valorizzati grazie all’impegno di ogni singolo cittadino.

Il secondo spazio individuato da Heaven APS è situato all’ingresso di Canosa, nelle vicinanze del noto locale Twins, una zona strategica per la nostra città, che accoglie in ingresso residenti e visitatori. Anche in questo caso, si è ripulita la rotatoria ed è stato avviato l’arredo.

L’adozione di questi due spazi verdi da parte di Heaven APS non è solo un atto simbolico, ma rappresenta una vera e propria sfida (anche sotto il profilo economico!), che ha già dimostrato di saper vincere. L’obiettivo finale è quello di rendere questi spazi non solo più belli e fruibili, ma anche luoghi in grado di promuovere la socializzazione, la cultura e la partecipazione attiva dei cittadini.

Grazie a iniziative come questa, Heaven APS si conferma un pilastro per la valorizzazione della destinazione turistica “Canosa di Puglia”, lavorando concretamente per una città più verde, più vivibile e più coesa.

A tal proposito, ha annunciato due iniziative speciali per celebrare occasioni importanti e coinvolgere la comunità nella riqualificazione degli spazi pubblici.

La prima, il 14 febbraio, giorno della Festa di San Valentino: saranno piantate due piantagioni di rose rosse profumate nel polmone verde “Canosa Alta”. Questo gesto simbolico vuole non solo abbellire la nostra città, ma anche celebrare l’amore e l’affetto per il proprio territorio, con un’attenzione particolare alla bellezza e al benessere collettivo. Le rose rosse, emblema di passione e affetto, arricchiranno l’area e rappresenteranno un dono alla città di Canosa di Puglia in occasione della festa degli innamorati.

La seconda avverrà con la piantumazione degli alberi di mimosa in onore di tutte le donne, in occasione della Giornata Internazionale della Donna. La mimosa, simbolo di forza, resilienza e bellezza, è il fiore che da anni accompagna la celebrazione dell’8 marzo. Heaven APS ha deciso di farne un segno concreto di riconoscimento verso tutte le donne della nostra amata città, “e non solo”.

