Inaugurato il nuovo campo sportivo dell’IISS “Dell’Aquila-Staffa” di San Ferdinando di Puglia: una giornata di sport, memoria e legalità

SAN FERDINANDO DI PUGLIA - Una mattinata all’insegna dello sport, della memoria e della legalità è quella vissuta l’8 ottobre presso l’Istituto d’Istruzione Superiore “Dell’Aquila-Staffa” di San Ferdinando di Puglia, dove è stato inaugurato il nuovo campo sportivo studentesco, intitolato alla memoria di Sergio Cosmai, direttore del carcere di Cosenza ucciso dalla ‘ndrangheta nel 1985.

L’iniziativa, promossa nell’ambito del Progetto Legalità curato dalla prof.ssa Lucia Armonia Devangelio, ha rappresentato un momento di forte valore educativo e civile per l’intera comunità scolastica e cittadina.

Dopo la benedizione del campo da parte di don Aniello Manganiello, parroco di Scampia e fondatore dell’associazione Ultimi, il sacerdote ha ricordato come “anche il tempo libero, quando vissuto con armonia e spirito fraterno, sia cosa gradita a Dio”. A seguire, il dirigente scolastico prof. Daniele Del Vescovo ha aperto gli interventi ufficiali ringraziando autorità e partecipanti: “Oggi viviamo una giornata di festa, ma anche di commemorazione per un uomo che ha dato la vita per la giustizia. Questo campo nasce all’interno di un percorso educativo di legalità che deve continuare a crescere. Ringrazio la prof.ssa Devangelio per l’impegno, l’amministrazione comunale per il sostegno e don Aniello per aver portato la sua squadra da Scampia, che parteciperà al triangolare inaugurale insieme alle rappresentative dei plessi di San Ferdinando di Puglia e Trinitapoli.”

Momento di profonda commozione è stato l’intervento di Tiziana Palazzo Cosmai, vedova di Sergio Cosmai, che ha rievocato la figura del marito e il significato dell’intitolazione: “Mio marito aveva 36 anni quando fu ucciso per aver semplicemente fatto il proprio dovere. Questa intitolazione mi commuove perché lo sport era parte della sua vita: anche in carcere organizzava partite per unire persone diverse. Ricordarlo qui, in un luogo di educazione e di gioco, significa trasformare la memoria in un progetto di futuro, perché nessuno debba più morire per difendere la legalità.”



In rappresentanza del Comune di San Ferdinando di Puglia è intervenuta l’assessora Maria Riccarda Scaringi, delegata alla Cultura e all’Istruzione, che ha portato i saluti del sindaco Michele Lamacchia: “Siamo orgogliosi di un’opera che restituisce ai ragazzi un luogo sicuro e formativo. Lo sport è un canale fondamentale per educare al rispetto e alla convivenza. L’amministrazione sarà sempre al fianco della scuola per promuovere iniziative come questa.”

La cerimonia si è conclusa con un triangolare di calcio che ha visto sfidarsi le squadre dell’IISS “Dell’Aquila-Staffa” di San Ferdinando di Puglia, del plesso di Trinitapoli e la formazione proveniente da Scampia, guidata da don Aniello Manganiello.

Tra applausi e commozione, il nuovo campo sportivo è diventato simbolo di memoria, impegno civile e speranza. Una testimonianza concreta di come la scuola possa essere luogo di crescita, cultura e legalità, nel segno di Sergio Cosmai, “un uomo delle istituzioni che - come ricordato dalla moglie - ha pagato con la vita la sua onestà, ma ha lasciato un esempio che continua a far germogliare semi di giustizia nelle nuove generazioni.”

Redazione CorriereOfanto.it