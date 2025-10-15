Settimana della Protezione Civile: al Liceo “Staffa” un incontro formativo promosso dal Comune di Trinitapoli

TRINITAPOLI - Nell’ambito della Settimana nazionale della Protezione Civile, questa mattina il Comune di Trinitapoli ha organizzato un incontro formativo dedicato agli studenti del Liceo “Scipione Staffa”, con l’obiettivo di diffondere la cultura della prevenzione, dell’autoprotezione e del volontariato in situazioni di emergenza.

Durante l’iniziativa sono stati illustrati i principi fondamentali del piano comunale di Protezione Civile, fornendo ai ragazzi strumenti e conoscenze utili per affrontare eventuali calamità naturali e sottolineando l’importanza del ruolo attivo dei cittadini nella gestione delle emergenze.

L’incontro ha visto la partecipazione di qualificati rappresentanti istituzionali e professionisti del settore: l’ing. Giovanni De Trizio, funzionario della Protezione Civile della Provincia di Barletta-Andria-Trani; il capitano di corvetta Antonio Zingrillo, comandante della Capitaneria di Porto di Barletta; il maggiore Giuseppe D’Alessio, comandante della Polizia Provinciale; l’istruttore Claudio Funetta, specialista BLSD; e la comandante della Polizia Locale, Giuliana Veneziano.

Presente anche il mondo del volontariato, con Michele Galasso, presidente della sezione trinitapolese dell’Associazione Nazionale Carabinieri, e i volontari del gruppo “Fare Ambiente”, impegnati nel promuovere la tutela del territorio e la partecipazione civica.

A portare i saluti istituzionali sono stati il sindaco Francesco di Feo, il vice sindaco con delega alla Protezione Civile, Cosimo Damiano Muoio, e il dirigente scolastico dell’Istituto “Dell’Aquila–Staffa”, prof. Daniele Del Vescovo, che hanno ribadito l’importanza di educare le nuove generazioni alla responsabilità e alla collaborazione.

«Anche il semplice gesto di informarsi, di non diffondere false notizie in caso di emergenza, di rispettare le regole e l’ambiente, è già parte integrante della Protezione Civile - ha dichiarato il sindaco Francesco di Feo -. Voglio lanciare un messaggio ai giovani: in un mondo che cambia rapidamente, la capacità di aiutarsi, di essere preparati e solidali sarà sempre la chiave per costruire una società più giusta e più sicura».

Sulla stessa linea, il vice sindaco Cosimo Damiano Muoio ha aggiunto: «Non abbiate paura di mettervi in gioco. Diventare parte della Protezione Civile, anche solo con un piccolo gesto, significa contribuire al bene comune. Significa lasciare un segno concreto nella vostra città».

