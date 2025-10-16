Canosa di Puglia, riparte il servizio di “taxi sociale” per anziani, disabili e persone in difficoltà

CANOSA DI PUGLIA - È stato ufficialmente ripristinato il servizio di taxi sociale del Comune di Canosa di Puglia. Questa mattina, nell’Aula consiliare, si è tenuta la firma della convenzione alla presenza del sindaco Vito Malcangio e dell’assessore alle Politiche sociali e Welfare Maria Angela Petroni. L’affidamento del servizio è stato confermato alla Misericordia Canosa, rappresentata dal presidente Domenico Lamanna.

Il taxi sociale è un servizio di trasporto urbano ed extraurbano rivolto a cittadini appartenenti a fasce deboli della popolazione - in particolare minori, anziani, disabili, pazienti oncologici e persone in temporanea difficoltà socio-economica - per consentire loro di raggiungere strutture sanitarie, sociali, educative e uffici pubblici.

«Siamo orgogliosi di poter riattivare il servizio di Taxi Sociale - ha dichiarato il sindaco Vito Malcangio - un supporto prezioso per i cittadini che necessitano di accompagnamenti presso strutture sanitarie e socio-sanitarie. Si tratta di un intervento concreto per garantire pari opportunità di mobilità, promuovendo inclusione e autonomia».

Sulla stessa linea l’assessore Maria Angela Petroni, che ha sottolineato la valenza sociale dell’iniziativa: «Questo servizio è dedicato a chi si trova in condizioni di svantaggio, anche temporaneo, garantendo un accesso agevole alle cure e ai servizi essenziali. Il nostro impegno è costruire una comunità sempre più inclusiva e attenta ai bisogni di tutti».

Modalità di accesso

Il servizio è riservato ai residenti nel Comune di Canosa di Puglia e può essere richiesto mediante apposita istanza da presentare direttamente ai gestori almeno dieci giorni prima della prestazione. La richiesta, che verrà poi inoltrata al Servizio sociale comunale per la verifica dei requisiti, dovrà contenere i dati anagrafici dell’utente, la struttura di destinazione, la data e l’orario dell’appuntamento, la tipologia del servizio richiesto e la composizione del nucleo familiare.

Alla domanda dovranno essere allegati i documenti medici pertinenti alla condizione del richiedente, tra cui la certificazione di disabilità (ex legge 104/92), l’attestazione di invalidità temporanea o permanente, oppure un certificato che dimostri la necessità di spostamenti periodici per motivi sanitari.

Orari e contatti

Il taxi sociale sarà operativo dal lunedì al venerdì, esclusi i festivi, nelle fasce orarie 07:45-13:30 e 15:00-18:30. Il servizio potrà essere organizzato anche per più utenti contemporaneamente, qualora le richieste coincidano per destinazione e orario.

Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare la Misericordia Canosa al numero 0883 676409 o via e-mail all’indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. .

Redazione CorriereOfanto.it