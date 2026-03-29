Trinitapoli, riapre il PalaMennea. Di Feo: “Un lavoro di squadra. Soddisfatto nel vedere tanti ragazzi coltivare i propri sogni nello sport”

TRINITAPOLI - Dopo mesi di chiusura torna fruibile il PalaMennea: sabato 28 marzo scorso, è stata ufficialmente riaperta la struttura, punto di riferimento per lo sport cittadino e per l’aggregazione delle giovani generazioni.

L’impianto torna così a disposizione di atleti, associazioni e cittadini, pronto ad accogliere allenamenti, gare ed eventi. Alla cerimonia erano presenti il sindaco Francesco di Feo, l’assessore allo Sport Giovanni Landriscina, l’Amministrazione comunale e le realtà sportive e culturali del territorio. (Video - Foto)

Nel corso dell’inaugurazione, le associazioni hanno offerto dimostrazioni delle proprie discipline - dal calcio all’atletica, dalla danza sportiva al taekwondo, fino al volley e al basket - in un clima di ampia partecipazione.

«Una nuova inaugurazione, oserei dire. In passato abbiamo già inaugurato questa palestra, purtroppo vandalizzata. Non ci siamo arresi: abbiamo intercettato nuovi finanziamenti, ci siamo rimessi al lavoro e oggi finalmente questa struttura torna ad essere a disposizione di tutti», ha dichiarato il sindaco Francesco di Feo. «Sono soddisfatto nel vedere tanti bambini e ragazzi desiderosi di utilizzare questo spazio e coltivare i propri sogni nello sport. È stato un lavoro di squadra che ha visto impegnati l’assessore allo Sport Giovanni Landriscina, l’assessore ai Lavori Pubblici Luigi Di Leo e tutti gli uffici comunali».

Sulla stessa linea l’assessore allo Sport Giovanni Landriscina: «Una bellissima serata di sport: riapre finalmente il PalaMennea. È stato un grande lavoro di squadra, portato avanti insieme all’assessore Luigi Di Leo, che si è impegnato per avviare tutte le attività necessarie, dalle certificazioni alle autorizzazioni del CONI. Restituiamo alle associazioni uno spazio pubblico fondamentale per praticare sport e crescere insieme».

La riapertura del PalaMennea rappresenta un passaggio significativo per il sistema sportivo cittadino e consolida l’impegno dell’Amministrazione nel recupero e nella valorizzazione delle strutture pubbliche, con l’obiettivo di promuovere la pratica sportiva, sostenere la crescita delle nuove generazioni e rafforzare i percorsi di inclusione e coesione sociale.

GAETANO DALOISO