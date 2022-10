Dalla Giunta comunale di San Ferdinando via libera al “biciplan”, un piano della mobilità sostenibile

SAN FERDINANDO DI PUGLIA - La città del Tavoliere Meridionale si doterà di un “biciplan”, un piano della mobilità sostenibile. La Giunta comunale ha dato il via libera alla redazione di un progetto per realizzare percorsi sportivi e ricreativi, ambientali e culturali, tra benessere e valorizzazione delle risorse paesaggistiche del territorio.

La programmazione regionale Por Fesr Fes 2021/2027 punta a stimolare l’utenza verso forme di mobilità collettiva, condivisa, ciclopedonale ed intermodale, per decongestionare il traffico motorizzato, specie per i brevi percorsi, o per mobilità lenta e sostenibile. Tra i progetti e gli strumenti contenuti nelle linee guida dell’Agenzia per la Coesione territoriale “Trasporti e mobilità”, c’è il “biciplan”, il piano della ciclabilità.

«Si tratta di uno strumento di indirizzo urbanistico che ci permetterà di accedere a fondi per realizzare nuove infrastrutture ciclabili e pedonali nell’area urbana - spiega la sindaca Arianna Camporeale -. Il “biciplan” va accompagnato da una costante opera di sensibilizzazione ai temi del benessere e della mobilità sostenibile, sin dall’età scolare. Gli interventi che intendiamo realizzare riguardano la messa in sicurezza della rete ciclabile esistente e delle strade immediatamente vicine. L’accesso ai finanziamenti ci consentirà anche di potenziare i percorsi ciclabili e consentire spostamenti diretti e sicuri sulle due ruote, all’insegna dello star bene e del rispetto dell’ambiente».

Comunicato Stampa