Dissesto idrogeologico, collaudati gli argini del tratto finale dell’Ofanto. L’opera idraulica prevede anche una pista ciclopedonale lungo gli argini

BARI - Il Commissario di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Puglia ha collaudato gli interventi di mitigazione del rischio idraulico del tratto finale del fiume Ofanto, tra il ponte della SS16 e la foce.

Per circa 10 km, sia sul lato destro in agro di Barletta, sia sul sinistro in agro di Margherita di Savoia e Trinitapoli, è stata innalzata la sommità arginale. Questi interventi rappresentano un primo stralcio di un progetto complessivo di adeguamento degli argini del fiume Ofanto dal Ponte romano fino alla foce.

Inoltre, lungo la viabilità sovrarginale, l’ufficio del Commissario dissesto idrogeologico ha realizzato anche una pista ciclopedonale, che è stata richiesta dal Parco regionale del fiume Ofanto (video, ndr). L’opera idraulica nel suo complesso verrà inaugurata domani, primo luglio. L’inaugurazione si terrà a partire dalle ore 10.30 in contrada “Fiumara” in agro di Barletta e in località “Cannafesca” in agro di Margherita di Savoia. All’iniziativa interverranno il Soggetto attuatore del Commissario di Governo, Elio Sannicandro, il presidente della Provincia BAT Bernardo Lodispoto, che è anche presidente del Parco regionale del fiume Ofanto, e varie associazioni sportive del territorio.

Comunicato Stampa Commissario di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Puglia