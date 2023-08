Verso una gestione ottimale dei rifiuti: San Ferdinando di Puglia investe nel nuovo centro di raccolta

SAN FERDINANDO DI PUGLIA - Con un finanziamento regionale di 300.000 euro, prendono il via i lavori per la realizzazione del nuovo centro comunale di raccolta rifiuti differenziati in via Trinitapoli. L’obiettivo? Ottimizzare la gestione della raccolta differenziata e favorire una maggiore pulizia urbana.

Pino Bruno, vicesindaco e assessore ai Lavori Pubblici, ha annunciato l’avvio del progetto, sottolineando l’importanza dell’infrastruttura per il miglioramento della gestione dei rifiuti nella città: «Era uno degli impegni assunti durante la campagna elettorale e, finalmente, possiamo avviarci con determinazione verso la conclusione di un progetto a lungo atteso dalla comunità».

Il progetto, intitolato “Ampliamento e adeguamento di un centro comunale di raccolta rifiuti differenziati con area destinata al riuso”, rientra nel Programma Operativo Regionale (POR) Puglia 2014-2020. Precisamente, si colloca nell’Asse VI, dedicato alla “Tutela dell’ambiente e promozione delle risorse naturali e culturali” e nell’Azione 6.1, volta all’ottimizzazione della gestione dei rifiuti urbani.

Dopo aver ottenuto l’approvazione paesaggistica da parte della Provincia nel settembre 2022, il Comune ha finalmente avuto il via libera per dare il via ai lavori, sempre nel rispetto delle indicazioni impartite.

Roberto Lombardi, assessore all’Ambiente, ha evidenziato un ulteriore beneficio del nuovo centro: la risoluzione del problema legato ai rifiuti ingombranti. «Attualmente - spiega Lombardi - per la raccolta di elettrodomestici, materassi e mobili, ci affidiamo alla vicina Margherita di Savoia, con inevitabili ritardi nel servizio. Con la finalizzazione del nuovo centro, supereremo queste criticità, migliorando notevolmente il servizio offerto ai cittadini».

