Corso di potatura dell’olivo per 30 agricoltori del territorio, presso l’Istituto “L. Einaudi” di Canosa di Puglia

CANOSA DI PUGLIA - Il Comune di Canosa di Puglia, in collaborazione con l’Istituto di Istruzione Superiore Secondaria “Luigi Einaudi” di Canosa di Puglia, ha organizzato per tutto il mese di aprile un corso di potatura dell’olivo. La sede di riferimento è il plesso dell’Einaudi, Area Formativa dell’Istituto Professionale per l’Agricoltura e l’Ambiente - Corso di “Agricoltura e Sviluppo Rurale”.

Il corso, della durata di sette incontri di quattro ore ciascuno (dalle ore 15 alle ore 19), è riservato a un massimo di 30 agricoltori del territorio. L’iscrizione è di 20 euro.

“Il corso - spiega la Consigliera con Delega all’Agricoltura, Lucia Masciulli - fornisce le nozioni tecnico-pratiche e dimostrative necessarie per eseguire la pratica di potatura dell’olivo, finalizzata alla corretta gestione di un impianto olivicolo. Oltre alla fisiologia dell’albero - conclude Masciulli - vengono presi in esame anche i fattori morfologici e fisiologici che intervengono nel ciclo della fruttificazione e le forme di allevamento”.

GAETANO SAMELE