Lunedì 6 maggio sarà inaugurato il nuovo Centro Comunale di Raccolta in Zona Torretta

MARGHERITA DI SAVOIA - Si terrà lunedì 6 maggio alle ore 12.00 l’inaugurazione del nuovo Centro Comunale di Raccolta in Zona Torretta, i cui lavori hanno avuto inizio nel gennaio 2022. L’impianto, realizzato secondo le nuove linee guida ambientali europee, è dotato di uno specifico software che consente la pesatura e la tracciabilità del rifiuto.

Il Sindaco di Margherita di Savoia, Avv. Bernardo Lodispoto, spiega: «Si tratta di una struttura fortemente innovativa, che comprende anche un’area destinata ad accogliere beni e oggetti ancora funzionalmente validi e che quindi possono essere messi a disposizione di famiglie meno abbienti a costo zero, limitando in questo modo la produzione di rifiuti. L’intervento è interamente finanziato per un importo di Euro 450.000,00 dalla Regione Puglia tramite l’avviso POR Puglia 2014-2020 asse VI azione 6.1 relativo agli interventi per l’ottimizzazione della gestione dei rifiuti urbani e l’assegnazione della gara d’appalto è avvenuta con procedura telematica a garanzia della massima trasparenza. I lavori hanno ottenuto il massimo punteggio in sede di valutazione del pregio tecnico, della proposta migliorativa riguardo le modalità di esecuzione delle opere, delle forniture, della tempistica e dell’innovazione e ci permettono di avere a disposizione della collettività un centro moderno e funzionale. L’impianto si occuperà anche della gestione e smaltimento delle acque meteoriche. Contestualmente verranno installate altre due nuove isole ecologiche che ci permetteranno di migliorare il servizio di raccolta differenziata. Sono orgoglioso di poter affermare che nel corso del nostro mandato la nostra amministrazione ha provveduto a mettere a norma il Centro Comunale di Raccolta in località Porto Canale e ne abbiamo realizzato uno nuovo in Zona Torretta: Margherita di Savoia è quindi l’unico Comune della Provincia ad avere due CCR in funzione.»

UFFICIO COMUNICAZIONE STAFF DEL SINDACO