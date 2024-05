Il nostro mare tra i più puliti d’Italia: la conferma dalle analisi dell’ARPA Puglia

MARGHERITA DI SAVOIA - Il mare di Puglia si riconferma tra i più puliti d’Italia e la qualità delle acque di balneazione nella Provincia di Barletta-Andria-Trani è stata definita “eccellente” in tutti i punti di prelievo.

Sono le analisi effettuate dall’ARPA Puglia, l’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente, ad attestarlo in maniera inequivocabile. Come ogni anno, prima dell’inizio della stagione balneare l’Ente ha compiuto dei prelievi in svariati punti della costa per analizzare la situazione dal punto di vista dell’inquinamento batteriologico e chimico ed i risultati sono stati estremamente confortanti in tutta la Regione. In particolare, la balneabilità per quanto riguarda il territorio di Margherita di Savoia arriva all’eccellenza.

La Puglia presenta 1.040 chilometri di costa, pari al 14% del totale nazionale: ARPA Puglia, con le sue attività finalizzate alla salvaguardia dell’ambiente marino e costiero, rappresenta uno strumento di fondamentale importanza per quelle località, come Margherita di Savoia, che vivono di turismo e fanno della tutela dell’ambiente un caposaldo imprescindibile.

«Siamo orgogliosi dei risultati comunicati dall’ARPA Puglia dopo i prelievi effettuati lungo la costa, che confermano l’assoluta eccellenza del mare di Margherita di Savoia, e siamo lieti di poter condividere questo risultato con tutta la Provincia, che presenta in tutto il territorio una situazione ottimale», dichiara il Sindaco Avv. Bernardo Lodispoto. Che conclude così: «Tutte le acque costiere di Margherita di Savoia, da nord a sud, sono state valutate di qualità eccellente dall’ARPA Puglia: una certificazione che rappresenta una ulteriore conferma, credo che ci siano tutte le premesse perché l’estate 2024 possa portare la nostra città tra le mete turistiche più ambite della nostra bellissima Puglia».

