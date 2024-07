Potenziamento del servizio di raccolta rifiuti e riduzione della TARI: ecco le novità annunciate in conferenza

CERIGNOLA - Il potenziamento del servizio di raccolta dei rifiuti e la riduzione della TARI sono le due novità annunciate dal sindaco di Cerignola Francesco Bonito e dall’assessore comunale all’Ambiente Michele Lasalvia nell’incontro con la stampa e i cittadini convocato alla vigilia del passaggio di consegne dal vecchio al nuovo gestore.

Quest’ultimo è la TeknoService, società tra le più accreditate del settore in Italia, vincitrice della gara d’appalto bandita dall’ARO FG4 a valere per i prossimi 8 anni a Cerignola e nei Comuni dei 5 Reali Siti, il cui importo ammonta a poco più di 107milioni di euro. (Le novità)

IL SERVIZIO



Una delle priorità poste dall’Amministrazione comunale è la prevenzione e il contrasto degli abbandoni abusivi. TeknoService utilizzerà 4.000 ore all’anno del contratto di servizio per questa specifica problematiche, senza gravare ulteriormente sui costi del servizio stesso, ed interverrà entro 24 ore dalla segnalazione dell’abbandono abusivo.

Per prevenire il problema, la raccolta differenziata sarà realmente estesa anche alle borgate e nelle campagne del secondo agro più grande d’Italia. Di più, la TeknoService è pronta a fornire agli utenti di queste stesse zone mini impianti di compostaggio per la produzione in loco di concime.

La società, infine, metterà a disposizione della Polizia Locale un maggior numero di fototrappole per rafforzare anche l’intervento di contrasto all’abbandono dei rifiuti.

In città saranno utilizzate da subito 4 spazzatrici, che diventeranno 5 entro la fine dell’anno, e saranno aumentate le isole ecologiche per la raccolta degli ingombranti, che prolungheranno l’orario di servizio tanto in città che nella zona industriale.

La raccolta partirà alle 5.00 del mattino e sarà organizzata con una più efficiente individuazione e gestione delle diverse zone di raccolta

Diffusissima campagna di informazione sulle modalità della raccolta e per l’accrescimento dell’adesione al nuovo sistema.

LA TARI

Il sindaco ha annunciato la riduzione generalizzata dell’imposta almeno del 2% per il 2025.

Una scelta in controtendenza rispetto al resto d’Italia motivata dall’utilizzo dell’introito di 2,3 milioni di euro dalla raccolta differenziata, a cui si aggiungeranno le premialità finanziarie riconosciute dalla Regione Puglia.

Questi fondi, infatti, saranno utilizzati per ammortizzare gli aumenti del costo del servizio, evitando di scaricarli sui cittadini.

Insieme a TeknoService sarà messa in atto anche una concreta strategia di contrasto all’evasione del tributo grazie alla consegna di mastelli dotati di codice identificativo dell’utente, così da poter monitorare la quantità e la qualità della differenziazione.

“Abbiamo avuto un’impressione molto positiva dei nostri nuovi interlocutori”, commenta l’assessore comunale al Verde Michele Lasalvia.

“Sotto il profilo operativo, saranno realmente attivati servizi che con Tekra erano rimasti solo sulla carta e servizi nuovi ed innovativi che miglioreranno l’ecosistema urbano. Compresa una capillare campagna di informazione e supporto ai cittadini con l’obiettivo di renderli ancora più parte consapevole e attiva della raccolta differenziata”.

“Questa Amministrazione ha fatto tanto e in tanti settori, ora interveniamo strutturalmente anche sul servizio di raccolta dei rifiuti, fino ad ora svolto in modo insoddisfacente”, aggiunge il sindaco Francesco Bonito.

“La capacità operativa di cui è accreditata la TeknoService mi fanno essere ottimista rispetto al miglioramento, a cui mi auguro contribuiscano sia i cittadini che gli operatori ex Tekra ora transitati in TeknoService grazie alla clausola sociale.

Dobbiamo essere tutti più consapevoli che solo una raccolta differenziata davvero efficiente ci garantisce vantaggi ambientali ed economici immediatamente tangibili: la città e le campagne saranno più pulite, la TARI peserà meno sui bilanci delle famiglie e delle aziende cerignolane”.

Comunicato Stampa Comune di Cerignola