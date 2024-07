Grave disservizio nella raccolta rifiuti a Cerignola: l’amministrazione comunale chiede interventi immediati

CERIGNOLA - L’amministrazione comunale di Cerignola è pronta a sanzionare finanziariamente Tekra per il grave disservizio nella raccolta dei rifiuti verificatosi in città negli ultimi giorni, provocato anche dal diffuso ricorso di buona parte del personale al congedo per malattia.

Nella nota inviata dall’assessorato comunale all’Ambiente e ai Lavori pubblici si sottolinea che in numerose zone, sia centrali che periferiche, non viene effettuata la raccolta della frazione organica e di carta/cartone, con il conseguente accumulo di rifiuti e il potenziale rischio igienico-sanitario, aggravato dalle elevate temperature di questi giorni.

A ciò si aggiunge l’insufficiente servizio di spazzamento, sia manuale che meccanizzato, che ha contribuito a creare una situazione di degrado e potenziale pericolo per la salute pubblica.

Di qui la richiesta di interventi immediati per ripristinare la pulizia e il decoro della città, come previsto dal contratto di servizio.

In caso di mancato riscontro, l’Amministrazione si riserva di applicare le penali previste dal contratto e di valutare ulteriori azioni a tutela della salute e del benessere dei cittadini.

Comunicato Stampa Comune di Cerignola