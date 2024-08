C’è anche un po’ di Canosa di Puglia alle Olimpiadi di Parigi 2024: piante e arbusti dell’azienda CaporalPlant allestiti a Casa Italia

CANOSA DI PUGLIA - Numerose sono le soddisfazioni che gli atleti azzurri in gara alle Olimpiadi 2024 a Parigi stanno regalando all’Italia. Fra nuoto, scherma, tiro sportivo, ciclismo, ginnastica, vela, canottaggio e non solo, la spedizione guidata dal portabandiera Gianmarco Tamberi, è riuscita ad eguagliare, a tre giorni dalla conclusione della rassegna iridata, le dieci medaglie d’oro di Tokyo 2020 (edizione svoltasi causa Covid-19 nel 2021) mettendo adesso nel mirino i 13 ori di Atlanta 1996 e Sydney 2000.

Le Olimpiadi in terra francese, per Canosa di Puglia, hanno però un sapore speciale. Infatti, l’allestimento di Casa Italia, quartier generale degli azzurri, che è stato curato dallo studio di progettazione di Roma “Natura e Architettura”, ha visto l’azienda locale “CaporalPlant” essere selezionata per fornire piante e arbusti al fine di adornare il “Prè Catelan”, padiglione in stile Napoleone III immerso nel parco più vasto della città, il “Bois de Boulogne”.

Ai più, seguendo le dirette RAI non sarà sfuggito, a medaglie conquistate, l’arrivo degli atleti all’ingresso di Casa Italia dopo aver percorso un lungo viale, simbolo questo dell’identità e dell’appartenenza che lo studio di progettazione “Natura e Architettura”, attraverso le piante fornite dall’azienda canosina, ha inteso trasmettere.

L’obiettivo è stato rappresentare sì lo stile italiano, ma soprattutto quello mediterraneo. A primeggiare sono l’ulivo, simbolo tra l’altro del G7 a presidenza italiana che ha avuto luogo proprio in Puglia lo scorso giugno, cipressi, ma anche piante mediterranee come oleandri, melograni, corbezzoli, rosmarino, vite, fico e fico d’india. Chissà, che proprio la fornitura di queste piante, non possa portare ulteriore fortuna all’Italia.

Il Sindaco, dott. Vito Malcangio, e l’Amministrazione Comunale tutta, si complimentano per lo splendido traguardo raggiunto dalla “CaporalPlant”, meravigliosa realtà del territorio che è riuscita, attraverso il proprio stile, a rendere semplicemente unica e indimenticabile questa esperienza ai Giochi Olimpici.

Comunicato Stampa Comune di Canosa di Puglia