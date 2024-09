Con il nuovo gestore, sono iniziate le operazioni di lavaggio delle strade in basolato nel centro cittadino

CANOSA DI PUGLIA - Al via le operazioni di lavaggio delle strade in città. Una volta entrato a regime, il nuovo appalto prevederà, per le seguenti strade, il lavaggio ogni 7 giorni durante il periodo estivo, e ogni 15 giorni durante quello invernale:

- Piazza Martiri XXIII Maggio;

- ⁠Piazza della Repubblica e relativi marciapiedi;

- ⁠Piazza Galluppi e relative strade;

- ⁠Corso San Sabino;

- ⁠Piazza antistante la Cattedrale e strade parallele con relativi marciapiedi;

- ⁠Piazza Vittorio Veneto;

- ⁠Villa Comunale;

- ⁠Piazzetta Imbriani;

- ⁠Piazza Ferrara;

- ⁠Piazza Terme.

Invece, relativamente all’Area Mercatale di Piano San Giovanni e a Piazza Padre Antonio Maria Losito, sarà effettuata una detersione ogni 30 giorni.

Comunicato Stampa Comune di Canosa di Puglia