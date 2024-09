Ampliamento discarica San Procopio di Barletta, Mennea: “Se ne discuterà in Commissione per trovare la soluzione più idonea, nel rispetto dell’ambiente e della collettività”

BARI - “Lunedì 16 settembre si terrà, presso la Commissione regionale competente, l’audizione sull’ampliamento della discarica San Procopio di Barletta, da me richiesta”. Così il Capogruppo di Azione in Consiglio regionale e Commissario regionale, Ruggiero Mennea.

“All’esito della conferenza di servizi del 9 luglio scorso sulla richiesta di ampliamento della discarica, sono stati registrati importanti pareri negativi da parte del Comune di Barletta, dell’ASL e dell’ARPA, che avvalorano la mia convinzione che tale ampliamento pregiudicherebbe la bellezza del territorio e potrebbe causare gravi rischi ambientali ed idrogeologici”.

“Tra l’altro - prosegue Mennea - è alquanto strano che a distanza di quasi tre mesi dalla scadenza dei termini previsti dal relativo bando, la Provincia BAT non abbia ancora provveduto a sostituire il componente deceduto del Comitato tecnico ambiente della BAT, organismo di grande importanza in materie come questa”.

“In attesa della prossima conferenza di servizi del 3 ottobre e in attesa di conoscere le controdeduzioni richieste dall’azienda che ha richiesto l’ampliamento, l’audizione sarà l’occasione per conoscere il parere dell’assessore regionale all’ambiente e del dirigente regionale della Sezione ciclo rifiuti e bonifiche, nonché dell’AGER, dell’ARPA e del sindaco di Barletta. Il territorio va tutelato e sono sicuro che con la collaborazione di tutte le istituzioni sarà trovata la soluzione più idonea, nel rispetto dell’ambiente e della collettività”, conclude il presidente Mennea.

Press Regione Puglia (Foto: Collettivo Exit)