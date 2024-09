In corso un intervento massivo di rimozione dei rifiuti abbandonati nelle strade periferiche

CANOSA DI PUGLIA - «Come anticipato nei giorni scorsi - afferma il Sindaco di Canosa di Puglia, dott. Vito Malcangio - è in atto un intervento massivo di rimozione dei rifiuti dalle strade periferiche al fine di ripristinare il decoro urbano.

Le operazioni coinvolgeranno tutte le strade periferiche della città. Infatti, in questi giorni sono state già interessate dall’intervento, e completamente ripulite dai rifiuti, via Barletta, via San Paolo, via Anfiteatro e via Corsica.

Al contempo, prenderà il via un servizio di mantenimento del decoro urbano che vedrà una squadra di operatori, due volte a settimana per 10 ore totali, essere impegnata su tutto il circuito cittadino andando ad eliminare le criticità che man mano si presenteranno, e provvedendo a mantenere pulite le strade della nostra città.

L’abbandono dei rifiuti - continua il primo cittadino - ha un costo economico importante in termini di smaltimento, senza dimenticare come metta a rischio la salute pubblica e il decoro urbano. Tolleranza zero nei confronti di chi sbaglia: nelle prossime settimane saranno nuovamente intensificati i controlli mediante l’ausilio di nuove fototrappole su tutto il territorio per l’intera durata dell’appalto. Nessuna tolleranza - conclude il Sindaco Malcangio - per chi non ama la città».

Comunicato Stampa Comune di Canosa di Puglia