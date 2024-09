Indumenti usati, al via il 7 ottobre il servizio sperimentale di raccolta porta a porta

CANOSA DI PUGLIA - Nell’ambito del nuovo piano industriale e del servizio di nettezza urbana, l’Assessorato all’Ambiente del Comune di Canosa di Puglia ha inteso intervenire sul servizio di raccolta degli indumenti usati che presentava da tempo numerose criticità a causa della presenza di campane in cui venivano conferiti rifiuti di ogni genere.

Al fine di combattere questo fenomeno, l’Amministrazione comunale avvierà in maniera sperimentale, a partire da lunedì 7 ottobre, il servizio porta a porta anche per la raccolta degli indumenti usati. A gestirlo sarà la ditta Pistillo che da lunedì 30 settembre a sabato 5 ottobre, dalle ore 08:00 alle ore 13:00, distribuirà in viale I Maggio le buste per il conferimento dei capi d’abbigliamento. Le stesse potranno essere ritirate presso le Isole Ecologiche Itineranti e la sede della Sangalli in via Vecchia della Stazione.

La procedura di conferimento degli indumenti usati sarà la stessa dei rifiuti solidi urbani. Infatti, basterà apporre il rifiuto ogni domenica sera dopo le ore 20:00 dinnanzi al proprio numero civico, con ritiro previsto ogni lunedì mattina. Al contempo, i contenitori utilizzati per il conferimento degli indumenti usati posizionati in città verranno rimossi dal 29 settembre al 7 ottobre.

Per tutte le informazioni necessarie, è possibile contattare il seguente recapito telefonico: 392.1576057.

Comunicato Stampa Comune di Canosa di Puglia