Dalla Regione Puglia nuovi sistemi di videosorveglianza per prevenire reati in materia ambientale

BARLETTA - Nuovi sistemi di videosorveglianza messi a disposizione del territorio provinciale dalla Regione Puglia per prevenire e contrastare i reati in materia ambientale. Se n’è discusso questa mattina in Prefettura a Barletta, nel corso della riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduto dal Prefetto Silvana D’Agostino, cui hanno partecipato anche l’Assessore regionale all’Ambiente Serena Triggiani ed i Sindaci della provincia.

Nel corso dell’incontro è stato programmato un imminente accordo di collaborazione attraverso il quale l’ente regionale, utilizzando proprie economie finanziarie relative all’anno in corso, metterà a disposizione del territorio apparati di videosorveglianza all’avanguardia, che andranno ad implementare e ad interagire con quelli già esistenti, in una più ampia strategia di contrasto al fenomeno dell’abbandono dei rifiuti.

“Ringrazio la Regione Puglia e l’Assessore Triggiani per l’attenzione e la disponibilità manifestate nei confronti di questo territorio - ha dichiarato il Prefetto D’Agostino -. La prevenzione dei reati in materia ambientale è un passo fondamentale per innalzare il livello di percezione di sicurezza in provincia. Nuove telecamere, sempre più all’avanguardia ed in rete con quelle installate dalle Amministrazioni comunali, saranno utili deterrenti per superare il degrado urbano, combattendo un fenomeno quale l’abbandono sconsiderato di rifiuti che oltre a deturpare le risorse paesaggistiche in un territorio dalla forte vocazione turistica, mette seriamente a repentaglio la salute dei cittadini”.

Comunicato Stampa Prefettura di Barletta-Andria-Trani