Riunione congiunta delle Commissioni Ambiente e Sicurezza: “Lotta senza sosta ai roghi e all’abbandono dei rifiuti; coinvolgere la cittadinanza è essenziale”

CERIGNOLA - Si è tenuta ieri pomeriggio la riunione congiunta tra la IV Commissione Ambiente e la VII Commissione Sicurezza, convocata per affrontare le principali emergenze ambientali delle ultime settimane: i roghi e l’abbandono illecito di rifiuti. Durante la discussione, cui hanno partecipato anche associazioni locali attive nella cura del territorio, l’assessora alla Sicurezza, Teresa Cicolella, ha illustrato le nuove misure adottate. Tra queste, un aumento del pattugliamento serale da parte della Polizia Locale e la collaborazione con le forze dell’ordine, stabilita grazie all’impegno del Prefetto di Foggia, in seguito all’incontro di mercoledì in Prefettura.

L’assessore all’Ambiente, Domenico Dagnelli, ha invece sottolineato l’attività delle 20 fototrappole installate nei punti più critici per l’abbandono dei rifiuti, che monitorano i siti 24 ore su 24 senza bisogno di ricarica, con la possibilità di installarle in altri punti già mappati. La Polizia Locale, in sinergia con l’azienda di supporto logistico, produrrà un report settimanale sugli abbandoni e sulle sanzioni. Inoltre, l’azienda prosegue nella campagna di sensibilizzazione attraverso le pagine social del Comune.

“Le associazioni continuano a rispondere ai nostri inviti, dimostrando così un forte interesse comune nel miglioramento del nostro territorio. Il coinvolgimento è fondamentale per l’azione dell’amministrazione, soprattutto nell’ascolto delle criticità che ogni categoria vive. Non a caso, nei giorni scorsi, insieme all’assessora alle Attività Produttive, Cecilia Belpiede, abbiamo incontrato tutte le categorie delle utenze commerciali. Devo però sottolineare con un po’ di rammarico l’assenza di più di 200 esercizi commerciali invitati; tuttavia, faremo tesoro dei preziosi consigli forniti dai partecipanti.” Questo il commento dell’assessore all’Ambiente, Dagnelli.

“Non posso che essere soddisfatta del lavoro svolto negli ultimi giorni: abbiamo ottenuto una sinergia importante con le forze dell’ordine della città, grazie anche alla disponibilità immediata del Prefetto nel prestare attenzione alle nostre criticità. La Polizia Locale è già attiva da mercoledì sera e continuerà a monitorare campagne e aree industriali, le zone più colpite dal fenomeno. Il tavolo tecnico convocato questa mattina presso il commissariato di Cerignola ci ha offerto l’opportunità di studiare un massiccio controllo delle aree urbane, con un’attenzione rivolta alle attività commerciali, ed extraurbane attraverso la collaborazione di Polizia di Stato, Carabinieri e Guardia di Finanza, in particolare nelle ore serali dalle 20 alle 24.” Queste le parole di Teresa Cicolella, assessora alla Sicurezza.

I presidenti delle Commissioni, Conversano e Romano, hanno sottolineato “l’importanza di un confronto sinergico e del coinvolgimento attivo dell’associazionismo, inclusi quelli di categoria, in particolare il mondo agricolo, per educare e sensibilizzare sull’impatto dei roghi sulla salute dei cittadini.” Alcune proposte emerse, tra cui quella di collaborare con le associazioni agricole di categoria per contrastare i roghi, saranno al centro delle prossime azioni. Le Commissioni hanno sollecitato l’amministrazione ad utilizzare tecnologie avanzate per migliorare il pattugliamento del territorio, intensificando così la lotta a tutela dell’ambiente e della sicurezza cittadina.

Comunicato Stampa Comune di Cerignola