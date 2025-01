Ecco il nuovo portale sulla raccolta differenziata e sulla pulizia della città, interamente dedicato a Canosa di Puglia

CANOSA DI PUGLIA - Da oggi è attivo il nuovo portale www.canosadipugliapulita.it, sulla raccolta differenziata e la pulizia della città, interamente dedicato a Canosa di Puglia e gestito dall’Impresa Sangalli.

Al momento è in forma ridotta con i primi annunci, ma verso la fine di febbraio sarà man mano aggiornato ed arricchito con tutte le informazioni riguardanti i servizi che, a marzo, saranno rinnovati e potenziati, come previsto nell’appalto affidato ad Impresa Sangalli.

Oltre alle notizie, il portale sarà consultabile grazie ad un ricco menù:

• Sulle raccolte differenziate, con il dettaglio delle modalità di esecuzione;

• Con i calendari della raccolta porta a porta;

• Per accedere alla modulistica online, al fine di prenotare ritiri (per esempio quello dei rifiuti ingombranti) e iscriversi a servizi particolari (come quello della raccolta di pannolini e pannoloni);

• Con l’Eco-Dizionario, per risolvere eventuali dubbi su come buttare qualcosa;

• Per scaricare documenti e materiali utili;

• Per iscriversi ai corsi che Impresa Sangalli metterà gratuitamente a disposizione delle scuole e dei cittadini;

• Per conoscere la programmazione sulla pulizia delle strade, e altro ancora.

Con la piena attivazione del portale, le informazioni saranno leggibili, oltre che in italiano, in nove lingue straniere: albanese, arabo, bulgaro, cinese, francese, inglese, polacco, rumeno, ucraino, le più parlate dai nostri concittadini di origine estera.

Il nuovo portale è del tipo smartphone friendly, ovvero per essere facilmente leggibile e consultabile con il telefonino.

Comunicato Stampa Comune di Canosa di Puglia