Contrada Tufarelle, concluso l’iter sull’analisi dei rischi. Il sindaco Malcangio: «Lontani da sterili strumentalizzazioni. I cittadini hanno bisogno di chiarezza»

CANOSA DI PUGLIA - A seguito dell’invio al Comune di Canosa di Puglia, in data 17 dicembre 2024, della relazione sull’analisi dei rischi relativa al sito ubicato in Contrada Tufarelle, subito inoltrata agli Enti interessati, come Regione Puglia, ARPA Puglia e Provincia BAT, si è tenuto nella serata di ieri, presso l’Aula Consiliare, un Consiglio comunale monotematico avente come intento quello di mettere a conoscenza la comunità sullo stato dell’arte.

Il Sindaco, dott. Vito Malcangio, e l’Amministrazione Comunale tutta, sulla scorta dell’impegno preso con i cittadini in campagna elettorale, volto a una costante e compiuta attività di monitoraggio e a una puntuale informazione sullo stato dei luoghi, in qualità di autorità sanitaria, ha fortemente voluto la convocazione dell’Assise, condividendo con essa quelli che saranno i prossimi passi.

Ad essere invitati, per l’occasione, considerata la materia in oggetto e le varie competenze a loro assegnate, sono stati l’Assessorato all’Ambiente della Regione Puglia, il Presidente della Provincia BAT e l’ARPA Puglia, che non hanno però presenziato alla seduta, inviando risposte in merito all’argomento all’ordine del giorno.

A seguito delle comunicazioni del primo cittadino, i tecnici della società “Geo Group” hanno mostrato i risultati dell’attività di monitoraggio, corredati dagli interventi dell’Ing. Sabino Germinario, a cui il Sindaco Malcangio ha rivolto un sentito e doveroso ringraziamento per l’eccellente lavoro che hanno assicurato alla città.

Conclusa questa fase, che la città aspettava da tempo, ad esprimersi su possibili rischi di contaminazione e inquinamento dell’area saranno gli organi deputati, vale a dire l’ARPA Puglia e l’ASL, in quanto non è nelle competenze di questo Comune esprimersi in maniera preventiva su materie meramente tecniche.

«Il percorso conclusosi ieri - spiega il Sindaco Malcangio - parte da molto lontano, e precisamente dal 2011, quando fu finanziato il progetto della “Caratterizzazione in località Tufarelle”. Massima è la fiducia nelle agenzie ed organi dedicati, attenderemo fiduciosi il loro operato, che dovrà supportare la città in quelle che saranno le azioni future da intraprendere.

È nostra ferma volontà continuare a monitorare costantemente la situazione in divenire, lontano da sterili e inutili polemiche politiche che non interessano alla città, in quanto occorre remare tutti dalla stessa parte. Il cittadino ha bisogno di chiarezza, ed è per questo che ho voluto che si svolgesse questa seduta del Consiglio comunale.

Il nostro impegno - conclude il primo cittadino - continua imperterrito: con la salute non si scherza. Vi terremo aggiornati».

