Trinitapoli, completato l’intervento di riqualificazione del verde urbano: restyling delle aiuole con tessuto traspirante e materiali eco-compatibili

TRINITAPOLI - Si è concluso a Trinitapoli un importante intervento di riqualificazione delle aree verdi cittadine, con particolare attenzione alle aiuole pubbliche. L’iniziativa, promossa dall’amministrazione comunale, è stata curata dal sindaco Francesco di Feo e dall’assessore all’Ambiente, Ecologia e Verde pubblico, Antonia Iodice.

I lavori hanno previsto la completa rimozione delle erbe infestanti e dei rifiuti presenti, restituendo ordine e decoro agli spazi verdi urbani. Successivamente è stato posato un tessuto pacciamante traspirante, utile a prevenire la ricrescita delle infestanti e a preservare la qualità del terreno, mentre la copertura finale con brecciolino ha garantito un risultato estetico gradevole e duraturo.

L’intervento risponde ad un duplice obiettivo: migliorare l’immagine della città e promuovere una gestione più sostenibile del verde pubblico. La scelta dei materiali e delle tecniche adottate consentirà infatti di ridurre in modo significativo i costi di manutenzione nel medio-lungo periodo.

«Continuiamo a investire nel verde pubblico come spazio di benessere, bellezza e vivibilità per tutti», hanno dichiarato il sindaco di Feo e l’assessore Iodice, sottolineando l’impegno costante dell’amministrazione nel valorizzare gli spazi comuni e nel rendere Trinitapoli una città sempre più accogliente e curata.

