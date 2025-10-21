Trinitapoli protagonista della nona edizione della “Camminata tra gli Olivi”: un itinerario tra natura, tradizione e valore universale della pace

TRINITAPOLI - Anche Trinitapoli sarà tra le oltre 130 città italiane protagoniste della nona edizione della Camminata tra gli Olivi, evento nazionale promosso dall’Associazione Nazionale Città dell’Olio con il patrocinio della Regione Puglia, organizzato dal Comune di Trinitapoli - Assessorato all’Agricoltura, in collaborazione con la Pro Loco UNPLI.

La manifestazione, in programma domenica 26 ottobre, rappresenta un’occasione per riscoprire il valore del paesaggio olivicolo, le tradizioni contadine e la cultura legata all’olio extravergine d’oliva, vero simbolo identitario del territorio. Il tema scelto per quest’anno, “Coltiviamo la Pace”, invita a riflettere sull’importanza della terra come luogo di incontro e armonia tra i popoli, promuovendo un messaggio di speranza e condivisione attraverso la riscoperta delle radici rurali.

Il programma prevede il raduno alle ore 9.30 presso la sede del Comune, con partenza per un percorso circolare di circa 2,5 chilometri tra gli uliveti trinitapolesi. Durante la camminata, i partecipanti potranno assistere a dimostrazioni sulle antiche tecniche di coltivazione e raccolta delle olive, visitare frantoi locali e partecipare a momenti di degustazione e animazione tematica dedicati ai sapori e ai profumi della tradizione.

«Camminare circondati dal suggestivo paesaggio degli olivi è un’esperienza unica - ha dichiarato il sindaco Francesco di Feo -. Questo evento è un’occasione per ristabilire un legame profondo tra i cittadini e la propria terra. Soprattutto quest’anno, il tema “Coltiviamo la Pace” assume un significato profondo: è un messaggio di speranza, radicato nella nostra cultura contadina e nei valori della nostra comunità».

L’assessore all’Agricoltura Giovanni Landriscina ha aggiunto: «In oltre 130 città italiane si celebra la Camminata tra gli Olivi. Anche Trinitapoli è orgogliosa di far parte di questa rete. Il nostro impegno è promuovere la conoscenza del nostro olio extravergine d’oliva, tutelare il paesaggio e sensibilizzare le nuove generazioni sulla sua importanza. Il tema della Pace ci richiama all’armonia con la natura e con gli altri».

Redazione CorriereOfanto.it