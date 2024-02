Lunedì 12 febbraio, Emiliano a Barletta per la presentazione dell’Unità Operativa di Medicina Nucleare, completamente ristrutturata, e della nuova PET-TAC

BARLETTA - Il 12 febbraio prossimo, alle ore 11.00, presso l’ospedale “Dimiccoli” di Barletta, si terrà la presentazione dell’Unità Operativa di Medicina Nucleare recentemente ristrutturata, insieme all’introduzione di una nuova PET-TAC digitale. Questa nuova attrezzatura rappresenta una delle prime del suo genere in Puglia.

La cerimonia vedrà la partecipazione di Michele Emiliano, Presidente della Regione Puglia; Cosimo Cannito, Sindaco di Barletta; Tiziana Dimatteo, Direttrice Generale ASL BT; Alessandro Scelzi, Direttore Sanitario ASL BT; Ivan Viggiano, Direttore Amministrativo ASL BT; Pasquale Di Fazio, Direttore UOC Medicina Nucleare.

Il nuovo reparto, situato al piano -1 dell’ospedale, è stato completamente riqualificato e ristrutturato per ospitare la nuova PET-TAC digitale, segnando un importante avanzamento tecnologico per il presidio ospedaliero ed offrendo nuove prospettive di diagnosi e cura per i pazienti della regione.

Redazione CorriereOfanto.it