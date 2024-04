Tecnologie digitali, effetti sui bambini da 0 a 10 anni: convegno a Trinitapoli il 22 aprile

TRINITAPOLI - “Tecnologie digitali, effetti sui bambini da 0 a 10 anni” è il tema di un convegno, organizzato dalle scuole (elementari e medie) di Trinitapoli e dal Distretto Socio-sanitario n. 1 dell’ASL BT. Il convegno si svolgerà lunedì 22 aprile 2024, alle ore 18, presso l’Auditorium dell’Assunta. A presentare le finalità e moderare gli interventi sarà Giuseppe Sarcina, già dirigente cardiologo dell’ASL BT.

Porteranno il loro saluto il presidente della Provincia BAT, Bernardo Lodispoto; un rappresentante della Commissione Straordinaria al Comune di Trinitapoli; il direttore generale dell’ASL BT, Tiziana Dimatteo; il direttore sanitario del distretto socio-sanitario n. 1 dell’ASL BT, Domenico Antonelli; Alfonso Rago, dirigente del Circolo Didattico “Don Milani”; e Roberta Lionetti, dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo “Garibaldi-Leone”.

Relatori:

• Anna Rita Russo, dirigente cardiologo del distretto socio-sanitario n. 1 dell’ASL BT, che parlerà del “Rapporto tra le tecnologie digitali e i bambini”.

• Tommaso Scarabino, direttore UOC Radiologia dell’ospedale “Lorenzo Bonomo” di Andria, illustrerà “L’evoluzione dell’imaging in neuroradiologia”.

• Brigida Figliolia, UOSVD di NPIA ASL BT, spiegherà “L’impatto delle tecnologie digitali sul cervello”.

• Pasquale Attimonelli, UOSVD Service Bisceglie-Trani ASL BT, si soffermerà su “Gli effetti dei dispositivi digitali sugli occhi dei bambini”.

• Donato Piccinino, docente del circolo didattico “Don Milani”, tratterà “Le nuove tecnologie e l’impatto sulla didattica. Rischi ed opportunità”.

“Le tecnologie digitali - spiega il cardiologo Giuseppe Sarcina - possono avere sia effetti positivi che negativi sui bambini da 0 a 10 anni. Alcuni dei potenziali effetti positivi includono lo sviluppo delle abilità cognitive, la facilitazione dell’apprendimento attraverso app educative e la promozione della creatività. Tuttavia, un uso eccessivo o non controllato può portare a problemi come dipendenza, ritardi nello sviluppo del linguaggio, disturbi del sonno e problemi comportamentali. È importante che i genitori monitorino e regolino l’accesso dei bambini alle tecnologie digitali in modo appropriato.”

GAETANO SAMELE